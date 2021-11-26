ДЮВЕРЖЕ МОРИС
ДЮВЕРЖЕ МОРИС - французский политолог, социолог, юрист.
В 1940 году окончил юридический факультет университета в Бордо, преподавал там же до 1955 года. С 1948 года руководил созданным им в Бордо Институтом политических исследований. В 1955-1985 годах профессор Сорбонны. Преподавал также в университетах Вены (1965 год), Тель-Авива (1979 год), Женевы (1983-1986 годы), Нью-Йорка (1986 год).
Выступал в роли консультанта ряда правительств по вопросам конституционного права и организации избирательных кампаний. Активно сотрудничал с крупными газетами: «Le Monde», «Libération», «El País», «Corriere della Sera» и другими. В 1989-1894 годах член социал-демократической фракции Европарламента (избран по списку Партии демократических левых - бывшей Коммунистической партии Италии).
Дюверже внёс значительный вклад в становление политологии как научной дисциплины. Анализируя структурно-организационные основы политических партий, особенности их становления и развития как институционализированных общностей, Дюверже первым поставил вопрос о взаимосвязи партийной, парламентской и избирательной систем и вывел закон (т. н. закон Дюверже), согласно которому избирательная система прямо влияет на конфигурацию партийной системы: мажоритарное избирательное право создаёт предпосылки для формирования двухпартийной системы, а относительное - стимулирует развитие многопартийности.
В рамках анализа политических режимов Дюверже разработал модель политического устройства - «régime semi-présidentiel», позволяющую, по его мнению, сочетать преимущества представительной демократии с эффективно действующими исполнительными и управленческими структурами и преодолеть «деперсонализацию» власти, её отчуждение от граждан. Дюверже рассматривает политологию как науку, лежащую на стыке различных дисциплин («science-carrefour»), и считает, что вклад в её развитие могут и должны вносить не только политологи, социологи, юристы, но и историки, философы, антропологи и представители других отраслей знания. Сам Дюверже в 1970-х годах активно сотрудничал с французским междисциплинарным Центром компаративных исследований политических систем (Centre d’Analyse Comparative des Systèmes Politiques).
Сочинения:
Demain, la République. P., 1958
Méthodes de la science politique. Р., 1959
La vie République et le régime présidential. Р., 1961
Les institutions françaises. P., 1962
La démocratie sans le peuple. [2 éd.]. Р., 1971
Institutions politiques et droit constitutionnel. P., 1973. Vol. 1–2
Échec au roi. Р., 1977
Les régimes semi-présidentiels. Р., 1986
Constitutions et documents politiques. 13 éd. P., 1992
Политические партии. М., 2005