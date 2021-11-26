ДЮВЕРЖЕ МОРИС

ДЮВЕРЖЕ МОРИС - французский политолог, социолог, юрист.

В 1940 году окон­чил юри­дический факультет университета в Бор­до, пре­по­да­вал там же до 1955 года. С 1948 года ру­ко­во­дил соз­дан­ным им в Бор­до Институтом по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний. В 1955-1985 годах профессор Сор­бон­ны. Пре­по­да­вал так­же в университетах Ве­ны (1965 год), Тель-Ави­ва (1979 год), Же­не­вы (1983-1986 годы), Нью-Йор­ка (1986 год).

Вы­сту­пал в ро­ли кон­суль­тан­та ря­да пра­ви­тельств по во­про­сам кон­сти­туционного пра­ва и ор­га­ни­за­ции из­би­рательных кам­па­ний. Ак­тив­но со­труд­ни­чал с круп­ны­ми га­зе­та­ми: «Le Mon­de», «Libéra­tion», «El País», «Corriere della Sera» и другими. В 1989-1894 годах член со­ци­ал-де­мо­кра­тической фрак­ции Ев­ро­пар­ла­мен­та (из­бран по спи­ску Пар­тии де­мо­кра­тических ле­вых - бывшей Ком­му­ни­стической пар­тии Ита­лии).

Дюверже внёс зна­чительный вклад в ста­нов­ле­ние по­ли­то­ло­гии как на­учной дис­ци­п­ли­ны. Ана­ли­зи­руя струк­тур­но-ор­га­ни­зационные ос­но­вы по­ли­тических пар­тий, осо­бен­но­сти их ста­нов­ле­ния и раз­ви­тия как ин­сти­ту­цио­на­ли­зи­ро­ван­ных общ­но­стей, Дюверже пер­вым по­ста­вил во­прос о взаи­мо­свя­зи пар­тий­ной, пар­ла­мент­ской и из­би­рательной сис­тем и вы­вел за­кон (т. н. за­кон Дюверже), со­глас­но ко­то­ро­му из­би­рательная сис­те­ма пря­мо влия­ет на кон­фи­гу­ра­цию партийной сис­те­мы: ма­жо­ри­тар­ное из­би­рательное пра­во соз­да­ёт пред­по­сыл­ки для фор­ми­ро­ва­ния двух­пар­тий­ной сис­те­мы, а от­но­си­тель­ное - сти­му­ли­ру­ет раз­ви­тие мно­го­пар­тий­но­сти.

В рам­ках ана­ли­за по­ли­тических ре­жи­мов Дюверже раз­ра­бо­тал мо­дель по­ли­тического уст­рой­ст­ва - «ré­gime semi-présidentiel», по­зво­ляю­щую, по его мне­нию, со­че­тать пре­иму­ще­ст­ва представительной де­мо­кра­тии с эф­фек­тив­но дей­ст­вую­щи­ми ис­пол­нительными и уп­рав­ленческими струк­ту­ра­ми и пре­одо­леть «де­пер­со­на­ли­за­цию» вла­сти, её от­чу­ж­де­ние от гра­ж­дан. Дюверже рас­смат­ри­ва­ет по­ли­то­ло­гию как нау­ку, ле­жа­щую на сты­ке различных дис­ци­п­лин («science-carrefour»), и счи­та­ет, что вклад в её раз­ви­тие мо­гут и долж­ны вно­сить не толь­ко по­ли­то­ло­ги, со­цио­ло­ги, юри­сты, но и ис­то­ри­ки, фи­ло­со­фы, ан­тро­по­ло­ги и пред­ста­ви­те­ли других от­рас­лей зна­ния. Сам Дюверже в 1970-х годах ак­тив­но со­труд­ни­чал с французским меж­дис­ци­п­ли­нар­ным Цен­тром ком­па­ра­тив­ных ис­сле­до­ва­ний по­ли­тических сис­тем (Centre d’Analyse Compa­rative des Systèmes Po­li­tiques).

Сочинения:

Demain, la République. P., 1958

Mé­thodes de la science politique. Р., 1959

La vie République et le régime présidential. Р., 1961

Les institutions françaises. P., 1962

La dé­mo­cra­tie sans le peuple. [2 éd.]. Р., 1971

Institutions politiques et droit constitutionnel. P., 1973. Vol. 1–2

Échec au roi. Р., 1977

Les régimes semi-présidentiels. Р., 1986

Constitutions et documents politiques. 13 éd. P., 1992

По­ли­ти­че­ские пар­тии. М., 2005