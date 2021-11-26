ДЮГИ ЛЕОН
ДЮГИ ЛЕОН - французский учёный, теоретик права и государства.
Окончил университет Бордо, профессор права там же (с 1886 года), декан юридического факультета. Один из авторов доктрины солидаризма, ориентированной на замену субъективного права социальной функцией - обязанностью исполнять ту работу, к которой обязывает социальная норма. Выступал защитником социально-юридического, т. е. позитивистского и социологического, правопонимания с некоторыми, однако, отступлениями в пользу естественно-правовой традиции.
Замысел Дюги состоял в осуществлении коренных перемен в правоведении и государствоведении, в частности в стремлении упразднить или переиначить некоторые понятия и конструкции, которые Дюги в духе позитивизма О. Конта именовал «метафизическими», а не позитивистическими (научными). Таковы понятия «субъективное право личности», «суверенная личность государства» и другие. Считал, что государство должно подчиняться праву, как и индивиды, и только в границах нормы права оно может прибегать к принуждению.
Обосновывая новую систему прав коллективов и индивидов, Дюги отказался видеть в современном обществе только бесконечные конфликты аппетитов, столкновение грубых сил или же существование непримиримой вражды капиталистического и рабочего классов, которая может окончиться «только крушением одного из них». Классы, отмечал Дюги, тоже состоят из индивидов, между которыми существует «особенно тесная взаимная зависимость» (тесная солидарность). Таким образом они совершают часть работы, выпадающую на их долю согласно обществ. разделению труда, при удовлетворении общих потребностей. Идеи Дюги оказали влияние на разработку новейшего социального законодательства, а также на теорию социальной функции права и государства.
Сочинения:
Pisier-Kouchner E. Le service public dans la theorie de l’Etat de L. Duguit. P., 1972;
Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства // Антология мировой правовой мысли. М., 1999. Т. 3.