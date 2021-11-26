ДЮБЮФФЕ ЖАН
ДЮБЮФФЕ ЖАН (Жан Филипп Артур) - французский живописец.
Обучался в Академии художеств Гавра (1916-1917 годы) и в академии Р. Жюлиана в Париже (1918 год). После путешествия в Италию (1923 год) занялся торговлей вином (с 1924 года) и уехал в Буэнос-Айрес. Вновь обратившись к творчеству (с 1933 года), исполнял портреты, маски и куклы-марионетки, создавал большие живописные серии («Метро», 1943 год; «Марионетки города и деревни», 1943-1944 годы; «Феерические пейзажи», 1946-1947 годы; «Грунты и земли. Мысленные пейзажи», 1951-1952 годы, и другие), экспериментировал с различными техниками.
Источником вдохновения для Дюбюффе служили «однородные пространства» - море, снежные наносы, застывшие потоки лавы, выщербленные ветром каменистые ландшафты, степи, пустыни (неоднократно посещал Северную Африку, в 1947-1949 годах путешествовал по Сахаре); многослойная красочная масса с примесями песка, гравия, ракушек и т. п. в его картинах имитирует поверхности неживой природы.
Дюбюффе ввёл в искусство понятие ар брют. В портретных сериях «Они красивее, чем полагают» (1946-1947 годы) и «Дамские тела» (1950-1951 годы) карикатурные, агрессивные фигуры словно бросают вызов всем эстетическим нормам; серия «Текстурологии» (1957-1959 годы) вызывает в памяти старые, облупившиеся стены, испещрённые трещинами геологические пласты; цикл «Материологии» (1959-1960 годы) обыгрывает фактурные качества мятой фольги и бумаги, тканей, полистирола, смолы, высохших растений и т. п.
Картины поздних циклов («Урлуп», 1962-1974 годы; «Театры памяти», 1975-1978 годы; «Психоландшафты», 1981-1982 годы, и другие) приобретают сходство с топологической головоломкой, зрительными лабиринтами, в которых блуждают ирреальные образы-фантомы. Эту систему, стимулирующую поисковую активность зрительского восприятия, Дюбюффе использовал также в скульптуре. Покрывая объёмные фигуры цветными меандрами, художник создал своеобразную «скульпто-живопись», развивающуюся в пространстве. Дюбюффе занимался и искусством книги, в котором рисунок, текст, каллиграфия составляют единое целое. Работы Дюбюффе находятся в Музее декоративного искусства и в Национальном музее современного искусства в Париже, Музее современного искусства в Нью-Йорке и других собраниях.
Сочинения:
«Prospectus» et tous écrits suivants. P., 1967. Vol. 1–2
Bâtons rompus. P., 1986
Asphyxianting culture and other writings. N. Y., 1988
Иллюстрация:
Ж. Дюбюффе. «Загородный дом». 1944 год. Частное собрание. Архив БРЭ.