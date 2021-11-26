ДУАНО РОБЕР

ДУАНО РОБЕР - французский фо­то­граф.

Учил­ся на гра­вё­ра и ли­то­гра­фа в Па­ри­же (1925-1929 годы), ра­бо­тал тех­ническим ас­си­стен­том, учил­ся фо­то­гра­фии в рек­лам­ном от­де­ле фар­ма­цев­тической фир­мы. В 1932 году опуб­ли­ко­вал свой пер­вый ре­пор­таж в газете «Excelsior», ра­бо­тал как рек­лам­ный фо­то­граф на за­во­дах «Renault» (1934-1939 годы). С 1939 года стал сво­бод­ным фо­то­гра­фом, со­труд­ни­чал с агент­ст­ва­ми «Rapho» и «Alliance Pho­to». В го­ды немецкой ок­ку­па­ции был ак­тив­ным уча­ст­ни­ком Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния (как сол­дат и фо­то­граф), за­ни­мал­ся из­го­тов­ле­ни­ем до­ку­мен­тов, сни­мал со­бы­тия, свя­зан­ные с ос­во­бо­ж­де­ни­ем Па­ри­жа. По­сле 1946 года по­зна­ко­мил­ся с А. Кар­тье-Брес­со­ном и Брас­саи. В 1948-1951 годах со­труд­ни­чал с журналом «Vogue» как фо­то­граф мо­ды, с 1955 года ра­бо­тал в фо­то­рек­ла­ме. В 1968 году при­ез­жал в СССР как ре­пор­тёр еже­не­дель­ни­ка «Vie Ouvrière».

При­зва­ние Дуано - фо­то­жур­на­ли­сти­ка, улич­ная фо­то­гра­фия, он был сто­рон­ни­ком «ин­туи­тив­ной фо­то­гра­фии». Сним­ки Дуано от­ли­ча­ют­ся яс­ным ком­по­зи­ци­он­ным ри­сун­ком; в них он не­ред­ко прив­но­сил по­этические, юмо­ри­стические об­ра­зы (в 1980-е годы сни­мок «По­це­луй у Па­риж­ской мэ­рии», вы­пол­нен­ный по за­да­нию журнала «Life» как об­раз ро­ман­тического Па­ри­жа, был из­дан мил­ли­он­ны­ми ти­ра­жа­ми в ви­де от­кры­ток, пла­ка­тов , рек­ла­мы), ло­вил мгно­ве­ния аб­сур­да и экс­цен­тричного по­ве­де­ния в по­все­днев­ной жиз­ни.

Соз­дал фо­то­порт­ре­ты многих ху­дож­ни­ков (А. Джа­ко­мет­ти, П. Пи­кас­со , Ж. Бра­ка, Ф. Ле­же), ли­те­ра­то­ров (Ж. Пре­ве­ра и Б. Сан­д­ра­ра). Ав­тор свыше 30 фо­то­аль­бо­мов о Па­ри­же и Фран­ции, сре­ди них - «При­го­род Па­ри­жа» («La banlieue de Pa­ris», 1949 год, текст Б. Сан­д­ра­ра), «Па­ри­жа­не, как они есть» («Les Parisiens tel qu’ils sont», 1954 год, текст Р. Жи­ро), «Сви­де­те­ли по­все­днев­ной жиз­ни» («Témoins de la vie quotidien­ne», 1971 год, текст Ж. Дю­буа), «Мой Па­риж» («My Paris», 1972 год, текст М. Ше­ва­лье), «Луа­ра» («La Loi­re», 1978 год), «Три се­кун­ды веч­но­сти» («Tro­is secon­des d’éternité», 1979 и 1997 год), «Мои па­ри­жа­не» («Mes parisiens», 1997 год).

Иллюстрация:

Р. Дуа­но. «Про­дав­щи­ца на па­риж­ском рын­ке». 1953. Архив БРЭ.