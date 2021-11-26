ДРЮОН МОРИС
ДРЮОН МОРИС - французский писатель, общественный деятель, член Французской академии, иностранный член Российской академии наук.
Сын русского актёра-эмигранта Л. Кесселя; взял фамилию отчима. Окончил школу в Сомюре (1940 год), литературный факультет Сорбонны (1940 год).
Министр культуры Франции (1973-1974 годы). Принимал участие в Движении Сопротивления; с 1942 года скрывался в Великобритании, работал военным корреспондентом. Военная тематика нашла отражение в поэтическом сборнике «Песни партизан» («Chants des partisans», 1943 год, совместно с Ж. Кесселем и другими), повести «Последняя бригада» («La dernière brigade», 1946 год). В раннем творчестве сильно влияние натурализма: серия романов о духовном вырождении семьи банкиров «Сильные мира сего» («Les grandes familles», 1948-1951 годы, русский перевод 1960 год), роман «Сладострастие бытия» («La volupté d’être», 1954 год) и другие.
Наибольшую известность Дрюону принесли исторические романы, в том числе 7-томный цикл «Прóклятые короли» («Les rois maudits», 1955-1977 годы, русский перевод 1957-1983 годы), колоритно, в духе традиций А. Дюма-отца воссоздавший события французской истории XIV века. Среди др. произведений Дрюона - эссе, рассказы для детей, театральные пьесы, публицистика, а также «Мемуары» («Mémoires», 2006 год).