ДРУММОНД ДИ АНДРАДИ КАРЛУШ
ДРУММОНД ДИ АНДРАДИ КАРЛУШ - бразильский поэт, переводчик, журналист.
Родился в семье фермеров. Начал печататься ещё во время учёбы в иезуитском колледже. Работал директором Департамента истории национальной службы исторического и художественного наследия Бразилии. Переводил испанских и французских авторов на португальский язык. Один из ключевых представителей бразильского модернизма.
Автор поэтических сборников, отразивших влияние дадаизма, творчества М. ди Андради и У. Уитмена: «Ощущение мира» («Sentimento do mundo», 1940 год), «Стихотворения» («Poesias», 1942 год), «Ясная загадка» («Claro enigma», 1951 год), «Жизнь, прожитая набело» («A vida passada a limpo», 1959 год), «Естественная любовь» («O amor natural», 1992 год), «Farewell» (1996 год) и другие. Для художественно манеры Друммонда ди Андради характерно сочетание «высоких» и «низких» тем, стилистическое изящество, использование разговорной речи.
Сочинения:
Поэзия Латинской Америки. М., 1975. С. 158-161;
Poesia completa. Rio de J., 2003.