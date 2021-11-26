ДОУЭЛЛ АНТОНИ

ДОУЭЛЛ АНТОНИ - английский артист балета.

Обу­чал­ся тан­цу у Дж. Хэмп­шир и с 1953 года в шко­ле Ко­ро­лев­ско­го ба­ле­та (Лон­дон), по окон­ча­нии ко­то­рой в 1960 году был при­нят в ба­лет­ную труп­пу те­ат­ра «Ко­вент-Гар­ден». С 1961 года в труп­пе Ко­ро­лев­ско­го ба­ле­та. В 1962 году Э. Брун об­ра­тил вни­ма­ние на та­лант­ли­во­го тан­цов­щи­ка и за­нял Доуэлла в соль­ной пар­тии в ба­ле­те А. Бур­нон­ви­ля «Не­аполь, или Ры­бак и его не­вес­та» на музыку Н. В. Га­де, Э. Хель­сте­да, Х. С. Па­ул­ли, Х. Люм­бю. С 1966 года Доуэлл - ве­ду­щий тан­цовщик труп­пы.

Бла­го­род­ная внеш­ность, стро­гое со­блю­де­ние ака­де­мических ка­но­нов, пре­вос­ход­ное вла­де­ние тех­ни­кой клас­сического тан­ца сде­ла­ли его од­ним из луч­ших английских ис­пол­ни­те­лей пар­тий как в клас­сическом ба­ле­тах («Ле­бе­ди­ное озе­ро», «Спя­щая кра­са­ви­ца» и «Щел­кун­чик» П. И. Чай­ков­ско­го , «Жи­зель» А. Ада­на, и другие), так и в по­ста­нов­ках Ф. Аш­то­на («Сон» на музыку Ф. Мен­дель­со­на, на сю­жет пье­сы У. Шек­спи­ра «Сон в лет­нюю ночь»; «Мо­но­тон­но­сти» на музыку Э. Са­ти; «Джаз-­ка­лен­дарь» на музыку Р. Р. Бен­не­та; «Ме­сяц в де­рев­не» на музыку Ф. Шо­пе­на, по мо­ти­вам пье­сы И. С. Тур­ге­не­ва).

В по­ста­нов­ках А. Тю­до­ра («Иг­ра те­ней» Ш. Кёк­ле­на) и К. Мак­мил­ла­на («Ана­ста­сия» на музыку Чай­ков­ско­го, «Ма­нон» на муз. Ж. Масс­не, «Зим­ние сны» на музыку Чай­ков­ско­го, по мо­ти­вам пье­сы А. П. Че­хо­ва «Три се­ст­ры») рас­кры­лось дра­ма­тическое да­ро­ва­ние Доуэлла В 1978-1980 годах тан­це­вал с Н. Р. Ма­ка­ро­вой в «Аме­ри­кан бал­ле ти­этр». В 1986-2001 годах художественный руководитель Ко­ро­лев­ско­го ба­ле­та, су­ще­ст­вен­но под­нял ис­пол­ни­тель­ский уро­вень труп­пы. По­ста­вил ба­ле­ты Чай­ков­ско­го «Ле­бе­ди­ное озе­ро» (1987 год) и «Спя­щая кра­са­ви­ца» (1994 год).