ДОС ПАССОС ДЖОН

ДОС ПАССОС ДЖОН - американский писатель, публицист .

Ро­дил­ся в се­мье юри­ста, вы­ход­ца из Пор­ту­га­лии. Окон­чил Гар­вард­ский университет (1916 год). Доб­ро­воль­цем при­нял уча­стие в Первой ми­ро­вой вой­не в со­ста­ве медицинских час­тей. Один из пред­ста­ви­те­лей «по­те­рян­но­го по­ко­ле­ния».

Не­при­ятие ин­тел­ли­ген­том-­идеа­ли­стом во­енно-государственной ма­ши­ны от­ра­же­но в ро­ма­нах «По­свя­ще­ние од­но­го че­ло­ве­ка: 1917 год» («One man’s initiation: 1917», 1920 год), «Три сол­да­та» («Three soldiers», 1921 год, рус­ский перевод 1924 год). В 1920-е годы Дос Пассос ин­те­ре­со­вал­ся ком­му­ни­стическими идея­ми , вы­сту­пил в за­щи­ту Н. Сак­ко и Б. Ван­цет­ти; в 1928 году по­се­тил СССР.

В со­ци­аль­но-кри­тическом ро­ма­не о «мо­ло­хе» Нью-­Йор­ка «Ман­хэт­тен­ский па­ром» («Man­hat­tan transfer», 1925 год, в русском переводе «Ман­хэт­тен», 1927 год) Дос Пассос под влия­ни­ем экс­прес­сио­низ­ма , твор­че­ст­ва Дж. Джой­са, а так­же ки­но (Д. У. Гриф­фит, С. М. Эй­зен­штейн, Д. Вер­тов) впер­вые при­ме­нил в литературе тех­ни­ку мон­та­жа. Как ка­лей­до­ско­пическое со­че­та­ние по­то­ка соз­на­ния, хро­ни­ки, но­велл, био­гра­фий зна­ме­ни­то­стей, различных ци­тат эта тех­ни­ка ис­поль­зо­ва­на в мас­штаб­ных ро­ма­нах о со­ци­аль­ных пе­ре­ме­нах в США: «42-я па­рал­лель» («The forty-­se­cond parallel», 1930 год, рус­ский перевод 1931 год), «1919» (1932 год, рус­ский перевод 1933 год), «Боль­шие день­ги» («The big money», 1936 год, рус­ский перевод 2000 год); объ­е­ди­не­ны в три­ло­гию «США» («U. S. A.», 1937 год).

Под впе­чат­ле­ни­ем Гражданской вой­ны в Ис­па­нии, убий­ст­ва Л. Д. Троц­ко­го Дос Пассос пе­ре­шёл на ан­ти­ком­му­ни­стические по­зи­ции, кри­ти­ко­вал «но­вый курс» Ф. Д. Руз­вель­та , что от­ра­же­но в ро­ма­нах «При­клю­че­ния мо­ло­до­го че­ло­ве­ка» («The adventures of a young man», 1939 год), «Но­мер один» («Num­ber one», 1943 год), «Ве­ли­кий за­мы­сел» («The grand design», 1948 год), со­ста­вив­ших три­ло­гию «Ок­руг Ко­лум­бия» («District of Columbia», 1952 год), а так­же в пуб­ли­ци­сти­ке: «На чём мы сто­им» («The ground we stand on», 1941 год), «Мы го­во­рим - сво­бо­да» («The theme is freedom», 1956 год) и другие. Са­ти­рический ро­ман «Как лег­че все­го пре­ус­петь» («Most li­ke­ly to succeed», 1954 год) о жиз­ни пред­ста­ви­те­лей бо­ге­мы из ле­вой сре­ды, па­но­рам­ный ро­ман «Се­ре­ди­на ве­ка» («Mid-centu­ry», 1961 год) ут­вер­жда­ют ве­ру в ин­ди­ви­дуа­лизм, сво­бод­ное пред­при­ни­ма­тель­ст­во. Дос Пассос - ав­тор ме­муа­ров «Луч­шие вре­ме­на» («The best times», 1966 год, русский перевод 2000 год), а так­же пьес.

Сочинения:

The fourteenth chronicle: letters and diaries of J. Dos Passos. Boston, 1973;

Собрание сочинений: В 3 т. М., 2001.