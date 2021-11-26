ДОС ПАССОС ДЖОН
ДОС ПАССОС ДЖОН - американский писатель, публицист.
Родился в семье юриста, выходца из Португалии. Окончил Гарвардский университет (1916 год). Добровольцем принял участие в Первой мировой войне в составе медицинских частей. Один из представителей «потерянного поколения».
Неприятие интеллигентом-идеалистом военно-государственной машины отражено в романах «Посвящение одного человека: 1917 год» («One man’s initiation: 1917», 1920 год), «Три солдата» («Three soldiers», 1921 год, русский перевод 1924 год). В 1920-е годы Дос Пассос интересовался коммунистическими идеями, выступил в защиту Н. Сакко и Б. Ванцетти; в 1928 году посетил СССР.
В социально-критическом романе о «молохе» Нью-Йорка «Манхэттенский паром» («Manhattan transfer», 1925 год, в русском переводе «Манхэттен», 1927 год) Дос Пассос под влиянием экспрессионизма, творчества Дж. Джойса, а также кино (Д. У. Гриффит, С. М. Эйзенштейн, Д. Вертов) впервые применил в литературе технику монтажа. Как калейдоскопическое сочетание потока сознания, хроники, новелл, биографий знаменитостей, различных цитат эта техника использована в масштабных романах о социальных переменах в США: «42-я параллель» («The forty-second parallel», 1930 год, русский перевод 1931 год), «1919» (1932 год, русский перевод 1933 год), «Большие деньги» («The big money», 1936 год, русский перевод 2000 год); объединены в трилогию «США» («U. S. A.», 1937 год).
Под впечатлением Гражданской войны в Испании, убийства Л. Д. Троцкого Дос Пассос перешёл на антикоммунистические позиции, критиковал «новый курс» Ф. Д. Рузвельта, что отражено в романах «Приключения молодого человека» («The adventures of a young man», 1939 год), «Номер один» («Number one», 1943 год), «Великий замысел» («The grand design», 1948 год), составивших трилогию «Округ Колумбия» («District of Columbia», 1952 год), а также в публицистике: «На чём мы стоим» («The ground we stand on», 1941 год), «Мы говорим - свобода» («The theme is freedom», 1956 год) и другие. Сатирический роман «Как легче всего преуспеть» («Most likely to succeed», 1954 год) о жизни представителей богемы из левой среды, панорамный роман «Середина века» («Mid-century», 1961 год) утверждают веру в индивидуализм, свободное предпринимательство. Дос Пассос - автор мемуаров «Лучшие времена» («The best times», 1966 год, русский перевод 2000 год), а также пьес.
Сочинения:
The fourteenth chronicle: letters and diaries of J. Dos Passos. Boston, 1973;
Собрание сочинений: В 3 т. М., 2001.