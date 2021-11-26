ДОРАТИ АНТАЛЬ
ДОРАТИ АНТАЛЬ - венгерский и американский дирижёр.
Родился в семье профессиональных музыкантов. В 1924 году окончил Национальную королевскую венгерскую академию музыки в Будапеште, где учился у Л. Вайнера и З. Кодая (композиция), Б. Бартока (фортепиано). В 1924-1928 годах работал в Венгерской государственной опере. В 1929-1933 годах музыкальный руководитель Оперы в Мюнстере (Германия), в 1933-1941 годах - Русского балета Монте-Карло. С 1941 года в США (гражданство с 1947 года), до 1945 года возглавлял Американский балетный театр. В 1945-1949 годах руководитель Симфонического оркестра в Далласе, в 1949-1960 годах - в Миннеаполисе. С 1957 года до конца жизни принимал активное участие в деятельности «оркестра в изгнании» «Philharmonia Hungarica»; в 1969-1972 годах записал с этим коллективом все симфонии Й. Гайдна.
В 1963-1966 годах гланый дирижёр Симфонического оркестра Би-Би-Си, в 1966-1970 годах - Стокгольмского филармонического оркестра, в 1977-1981 годах - Детройтского симфонического оркестра. В 1970-1977 годах главный дирижёр Национального симфонического оркестра США (Вашингтон), который под руководством Дорати заслужил репутацию оркестра мирового класса. Наряду с классической музыкой Дорати часто и с большим успехом исполнял музыку венгерских композиторов XX века (главным образом Бартока и Кодая), а также А. Берга, П. Хиндемита, Р. Штрауса (в том числе редко звучащую оперу «Елена Египетская», 1979 год) и другие. Один из лучших западных интерпретаторов музыки М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова; записал все симфонии П. И. Чайковского, ранние балеты И. Ф. Стравинского.
Сочинения:
Notes of seven decades. Detroit, 1981.