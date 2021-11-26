ДОРАТИ АНТАЛЬ

ДОРАТИ АНТАЛЬ - венгерский и американский дирижёр.

Ро­дил­ся в се­мье профессиональных му­зы­кан­тов. В 1924 году окон­чил Национальную ко­ро­лев­скую венгерскую ака­де­мию му­зы­ки в Бу­да­пеш­те, где учил­ся у Л. Вай­не­ра и З. Ко­дая (ком­по­зи­ция), Б. Бар­то­ка (фортепиано). В 1924-1928 годах ра­бо­тал в Венгерской государственной опе­ре. В 1929-1933 годах музыкальный руководитель Опе­ры в Мюн­сте­ре (Гер­ма­ния), в 1933-1941 годах - Русского ба­ле­та Мон­те-Кар­ло. С 1941 года в США (гра­ж­дан­ст­во с 1947 года), до 1945 года воз­глав­лял Американский ба­лет­ный те­атр. В 1945-1949 годах ру­ко­во­ди­тель Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра в Дал­ла­се, в 1949-1960 годах - в Мин­неа­по­ли­се. С 1957 года до кон­ца жиз­ни при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в дея­тель­но­сти «ор­ке­ст­ра в из­гна­нии» «Philharmonia Hungarica»; в 1969-1972 годах за­пи­сал с этим кол­лек­ти­вом все сим­фо­нии Й. Гайд­на.

В 1963-1966 годах гланый ди­ри­жёр Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Би-Би-Си, в 1966-1970 годах - Сток­гольм­ско­го фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра, в 1977-1981 годах - Дет­ройт­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра. В 1970-1977 годах главный ди­ри­жёр Национального сим­фо­нического ор­ке­ст­ра США (Ва­шинг­тон), ко­то­рый под руководством Дорати за­слу­жил ре­пу­та­цию ор­ке­ст­ра ми­ро­во­го клас­са. На­ря­ду с клас­сической му­зы­кой Дорати час­то и с боль­шим ус­пе­хом ис­пол­нял му­зы­ку венгерских ком­по­зи­то­ров XX века (главным образом Бар­то­ка и Ко­дая), а так­же А. Бер­га, П. Хин­де­ми­та, Р. Штрау­са (в том числе ред­ко зву­ча­щую опе­ру «Еле­на Еги­пет­ская», 1979 год) и другие. Один из луч­ших западных ин­тер­пре­та­то­ров му­зы­ки М. П. Му­сорг­ско­го , Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва; за­пи­сал все сим­фо­нии П. И. Чай­ков­ско­го , ран­ние ба­ле­ты И. Ф. Стра­вин­ско­го.

Сочинения:

Notes of seven decades. Detroit, 1981.