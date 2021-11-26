ДОНОСО ХОСЕ

ДОНОСО ХОСЕ - чилийский писатель.

Вы­хо­дец из бур­жу­аз­ной се­мьи. В юно­сти сме­нил несколько про­фес­сий, мно­го пу­те­ше­ст­во­вал; учил­ся в Пе­да­го­гическом институте Сан­ть­я­го (с 1947 года), в ма­ги­ст­ра­ту­ре Прин­стон­ско­го университета в Соединенных Штатах Америки (с 1949 года), где на­пи­сал несколько но­велл на английском языке. Ра­бо­тал пре­по­да­ва­те­лем литературы в Чи­ли, Соединенных Штатах Америки, а так­же в Ис­па­нии, где жил в эмиг­ра­ции (1967-1982 годы).

Пси­хо­ло­гические ро­ма­ны Доносо, ис­пы­тав­ше­го влия­ние мо­дер­низ­ма , по­свя­ще­ны те­мам де­гра­да­ции выс­ше­го об­ще­ст­ва (кре­оль­ской ари­сто­кра­тии и бур­жуа­зии), а так­же по­ис­ка че­ло­ве­ком сво­его мес­та в ми­ре, в том числе в ус­ло­ви­ях то­та­ли­тар­ной дей­ст­ви­тель­но­сти: «Ко­ро­на­ция» («Сoronación», 1957 год), «Ме­сто без гра­ниц» («El lugar sin lí­mi­tes», 1966 год; эк­ра­ни­зи­ро­ван режиссером А. Рип­стей­ном, 1978 год), «Не­при­стой­ная пти­ца но­чи» («El obsceno pájaro de la noche», 1970 год), «Де­ре­вен­ский дом» («Сasa de cam­po», 1978 год), «Сад по со­сед­ст­ву» («El jar­dín de al lado», 1981 год, русский перевод 1984 год), «От­чая­ние» («La desesperanza», 1986 год). Ро­ман «Стран­ное ис­чез­но­ве­ние юной мар­ки­зы Ло­рии» («La misteriosa de­s­apa­ri­ción de la marquesita de Loria», 1980 год), сборник по­вес­тей «Чет­вёр­ка для Дель­фи­ны» («Cuatro para Delfina», 1982 год) и другие по­свя­ще­ны лю­бов­ной те­ма­ти­ке.

Сочинения:

Cuentos. Santiago de Chile, 1998.