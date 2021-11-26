ДОНОСО ХОСЕ
ДОНОСО ХОСЕ - чилийский писатель.
Выходец из буржуазной семьи. В юности сменил несколько профессий, много путешествовал; учился в Педагогическом институте Сантьяго (с 1947 года), в магистратуре Принстонского университета в Соединенных Штатах Америки (с 1949 года), где написал несколько новелл на английском языке. Работал преподавателем литературы в Чили, Соединенных Штатах Америки, а также в Испании, где жил в эмиграции (1967-1982 годы).
Психологические романы Доносо, испытавшего влияние модернизма, посвящены темам деградации высшего общества (креольской аристократии и буржуазии), а также поиска человеком своего места в мире, в том числе в условиях тоталитарной действительности: «Коронация» («Сoronación», 1957 год), «Место без границ» («El lugar sin límites», 1966 год; экранизирован режиссером А. Рипстейном, 1978 год), «Непристойная птица ночи» («El obsceno pájaro de la noche», 1970 год), «Деревенский дом» («Сasa de campo», 1978 год), «Сад по соседству» («El jardín de al lado», 1981 год, русский перевод 1984 год), «Отчаяние» («La desesperanza», 1986 год). Роман «Странное исчезновение юной маркизы Лории» («La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria», 1980 год), сборник повестей «Четвёрка для Дельфины» («Cuatro para Delfina», 1982 год) и другие посвящены любовной тематике.
Сочинения:
Cuentos. Santiago de Chile, 1998.