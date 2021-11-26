ДОНАНЬИ
ДОНАНЬИ - семья музыкантов.
Эрнст (Эрнё) фон Донаньи [27.07.1877 года, Пожонь (Пресбург), ныне Братислава - 09.02.1960 года, Нью-Йорк], венгерский и американский композитор, пианист, дирижёр, педагог.
В 1897 году окончил Академию музыки в Будапеште по классам С. Томана (фортепиано) и Х. Кёслера (композиция), в том же году брал уроки у Э. д’Альбера. Дебютировал как пианист в 1897 году, гастролировал в Западной Европе, в 1899 году - в Соединенных Штатах Америки, в 1907 году - в России. В 1905-1915 годах преподавал игру на фортепиано (с 1908 года профессор) в Высшей школе музыки Берлина. С 1915 года в Будапеште, в 1919-1944 годах главный дирижёр Будапештского филармонического оркестра, в 1931-1944 годах музыкальный директор Венгерского радио.
К высшим достижениям Донаньи-пианиста относится исполнение всех клавирных концертов В. А. Моцарта (1941 год). В 1916-1943 годах (с перерывами) преподавал игру на фортепиано в Высшей школе музыки имени Ф. Листа в Будапеште (в 1919 году, 1934-1941 годы директор). Среди учеников - А. Фишер, Г. Анда, Г. Шолти. В 1944 году эмигрировал в Австрию, в 1949 году в США (в 1955 году получил американское гражданство). С 1949 года профессор Флоридского государственного университета (Таллахасси; фортепиано и композиция). В творчестве Донаньи-композитора ощутима связь с романтической музыкой, в особенности Р. Шумана и И. Брамса. Среди сочинений: концерты с оркестром - два для фортепиано, два для скрипки; Американская рапсодия для оркестра (1953 год), фортепианная сюита на народные темы «Сельский праздник в Венгрии» (также сокращенная оркестровая редакция; обе - 1924 год), Вариации на детскую песню для фортепиано с оркестром. В 2002 году в Таллахасси прошёл Международный фестиваль, посвящённый Донаньи.
Его внук Кристоф фон Донаньи (родился 18.09.1929 год, Берлин), немецкий дирижёр. В 1951 году окончил Высшую школу музыки в Мюнхене (фортепиано, композиция, дирижирование), учился у Эрнста фон Донаньи во Флоридском государственном университете (1951-1952 годы), брал уроки у Л. Бернстайна. В 1953 году по рекомендации Г. Шолти стал дирижёром Франкфуртской оперы (главный дирижёр в 1972-1977 годах).
В 1957-1963 годах музыкальный руководитель Оперы Любека. В 1964-1969 годах главный дирижёр Оркестра Западно-германского радио (Кёльн), в 1977-1984 годах - Гамбургской государственной оперы. В 1984-2002 годах музыкальный руководитель и главный дирижёр Кливлендского симфонического оркестра. С 1997 года главный дирижёр лондонского оркестра «Филармония», с 2004 года также - Оркестра Северо-германское радио.
Выступает с крупнейшими оркестрами мира, неоднократно участвовал в Зальцбургском и Эдинбургском музыкальных фестивалях. Дирижирует классическим и современны (преимущественно австро-немецким) репертуаром, прославился яркими интерпретациями опер Р. Штрауса, А. Шёнберга («Ожидание», «Моисей и Аарон»), оркестровой музыки Ч. Айвза, Дж. Адамса; дирижировал премьерами опер Х. В. Хенце.
В числе его лучших аудиозаписей - оперы А. Берга «Лулу» и «Воццек» (1976 и 1979 год; главные партии исполнила А. Силья - жена Кристофа фон Донаньи).
Сочинения:
Message to posterity from Ernst von Dohnanyi / Ed. by M. F. Parmenter. Jacksonville, 1960.