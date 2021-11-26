ДОКТОРОУ ЭДГАР ЛОРЕНС

ДОКТОРОУ ЭДГАР ЛОРЕНС - американский писатель.

В 1952 году окон­чил Ке­ни­он-кол­ледж (штат Огайо); по­се­щал лек­ции в Ко­лум­бий­ском университе (Нью-Йорк). Ра­бо­тал ре­дак­то­ром на ки­но­сту­дии «Columbia Pictures»; пре­по­да­вал в кол­лед­жах и уни­вер­си­те­тах Соединенных Штатов Америки.

Пер­вый ро­ман Доктороу «Доб­ро по­жа­ло­вать в тя­жё­лые вре­ме­на» («Welcome to hard times», 1960 год) - пе­ре­ос­мыс­ле­ние жан­ро­вых тра­ди­ций вес­тер­на. В ро­ма­не «Боль­шой как жизнь» («Big as life», 1966 год) Доктороу об­ра­тил­ся к жан­ру на­уч­ной фан­та­сти­ки. Из­вест­ность Доктороу при­нёс ро­ман «Кни­га Да­нии­ла» («The book of Daniel», 1971 год), опи­сы­ваю­щий эпо­ху мак­кар­тиз­ма и её по­след­ст­вия.

Для твор­че­ст­ва Доктороу про­дол­жаю­ще­го тра­ди­ции американского реа­лиз­ма 1920-1930-х годов, ха­рак­те­рен ин­те­рес к клю­че­вым мо­мен­там американской ис­то­рии, к изо­бра­же­нию су­деб пер­со­на­жей на фо­не ре­аль­ных ис­то­рических со­бы­тий. Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных про­из­ве­де­ний Доктороу - ро­ма­ны «Рэг­тайм» («Ragtime», 1975 год, русский перевод 1978 год, эк­ра­ни­за­ция М. Фор­ма­на, 1981 года), «Га­га­рье озе­ро» («Loon lake», 1979 год), «Все­мир­ная вы­став­ка» («World’s fair», 1985 год, русский перевод 1990 год), «Бил­ли Бат­гейт» («Billy Bath­ga­te», 1989 год, русский перевод 1991 год, эк­ра­ни­за­ция 1991 год), «Клоа­ка» («Waterworks», 1994 год, русский перевод 1998 год), «City of God» («Град Бо­жий», 2000 год, русский перевод 2002 год), «Марш» («The march», 2005 год).

Ав­тор рас­ска­зов, пьес, ки­но­сце­на­ри­ев, сборников эс­се и литературно-кри­тических ста­тей.