ДЕМЕЛТ

ДЕМЕЛТ (Dehmelt) Ханс Джордж - американский физик.

Окон­чил Гёт­тин­ген­ский униерситет (1950). С 1952 году в США, в университете Севятой Ка­ро­ли­ны. С 1955 года в университете Ва­шинг­то­на в Си­эт­ле (профессор с 1961). Основные на­учные тру­ды по атом­ной и ядер­ной фи­зи­ке, ре­зо­нанс­ным яв­ле­ни­ям, спек­тро­ско­пии. Впер­вые на­блю­дал ядер­ный квад­ру­поль­ный ре­зо­нанс (совместно с немецким фи­зи­ком Г. Крю­ге­ром, 1949). Раз­вил ме­тод удер­жа­ния за­ря­жен­ных час­тиц в элек­тро­маг­нит­ных ло­вуш­ках с це­лью изу­че­ния их ха­рак­тери­стик. Но­бе­лев­ская премия (1989, совместно с В. Пау­лем)