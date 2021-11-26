ДЕЛЛА КАСА ЛИЗА
ДЕ́ЛЛА КА́СА (Della Casa) ЛИ́ЗА - швейцарская певица (сопрано).
Училась пению в Цюрихе у М. Хезер. Дебютировала в 1941 году в Золотурне (партия Мадам Баттерфляй в одноим. опере Дж. Пуччини). С 1947 года солистка Венской государственной оперы, в 1953-1968 годах также «Метрополитен-оперы» (Нью-Йорк). Выступала во всех крупнейших оперных театрах мира, на Зальцбургском (с 1947), Глайндборнском (1951), Байрёйтском (1952) фестивалях. Наряду с традиционным оперным репертуаром (В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Дж. Пуччини) исполняла музыку композиторов XX века – Дж. Гершвина, Г. фон Эйнема и других; её трактовка оперных партий и камерных произведений (цикл «4 последние песни») Р. Штрауса признана образцовой. Среди лучших аудиозаписей – оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» (дирижёр Э. Клайбер) и «Дон Жуан» (дирижёр Й. Крипс; обе 1955). Оставила сцену в 1974 году.
Иллюстрация:
Л. Делла Каса в заглавной партии оперы «Саломея» Р. Штрауса.
Архив БРЭ.