ДЕЛЬБЛАНК

ДЕЛЬБЛАНК (Delblanc) Свен Ак­сель Хер­ман - Шведский пи­са­тель, ис­то­рик ли­те­ра­ту­ры.

Сын фер­ме­ра-­эмиг­ран­та; с 1935 года жил в Шве­ции. Окон­чил ун-т в Уп­пса­ле (1965). В пер­вом, ал­ле­го­рическом ро­ма­не «Рак-от­шель­ник» («Ere­mit­kräftan», 1962), плу­тов­ском ро­ма­не «Пас­тор­ский сюр­тук» («Prästkappan», 1963, русский перевод 2000), в гро­те­ск­но-са­ти­рическом ро­ма­не «Ноч­ное пу­те­ше­ст­вие» («Nat­tresa», 1967) Дельбланк в фан­та­стических и сти­ли­зо­ван­ных фор­мах ис­сле­ду­ет эк­зи­стен­ци­аль­ные про­бле­мы сво­бо­ды, от­но­ше­ний ху­дож­ни­ка и вла­сти. До­ку­мен­таль­ный «ро­ман-днев­ник» «Ос­ли­ный мост» («Ås­nebrygga», 1969, русский перевод 1972) от­ра­зил впе­чат­ле­ния Дельбланка от по­се­ще­ния США. Чер­ты иро­нии и гро­те­ска при­су­щи на­пи­сан­но­му в реа­ли­стическому клю­че цик­лу ро­ма­нов: «Ре­ка па­мя­ти» («Åminne», 1970, русский перевод 1987), «Ка­мен­ная пти­ца» («Sten­fågel», 1973), «Зим­няя спяч­ка» («Vin­te­ri­de», 1974), «Го­род­ские во­ро­та» («Stad­sporten», 1976, русский перевод 1980), а так­же са­ти­рическому ро­ма­ну «Пе­щер­ный че­ло­век» («Grottmannen», 1977). Гро­те­ск­но-ал­ле­го­рической об­раз­но­стью про­ни­за­ны фи­лософские по­вес­ти «При­ма­ве­ра» («Pri­ma­ve­ra», 1974, русский перевод 1976), «Спе­ран­ца» («Spe­ran­za», 1980) и др. Дра­ма­тическая се­мей­ная ис­то­рия Дельбланка - в ос­но­ве ро­ман­но­го цик­ла «Кни­га Са­муи­ла» («Samuels bok», 1981), «До­че­ри Са­муи­ла» («Samuels döttrar», 1982), «Зем­ля Ха­на­ан­ская» («Kanaans land», 1984), «Оди­но­че­ст­во Ма­рии» («Ma­ria ensam», 1985). Дельбланк - со­ре­дак­тор и со­ав­тор ис­то­рии шведской литературы («Den svenska litteraturen», Bd 1–7, 1988-1990). Сре­ди др. про­из­ве­де­ний - ис­то­ри­ко-фи­лософская дра­ма «Смерть Се­не­ки» («Senecas död», 1982), ав­то­био­гра­фические кни­ги «Ко­лос жиз­ни» («Livets ax», 1991) и «Аг­нар» («Agnar», 1993), кри­тические эс­се, ста­тьи.

Сочинения :

Го­род­ские во­ро­та. М., 1980;

Ре­ка па­мя­ти: Ро­ма­ны. По­весть. М., 1986;

Гун­нар Эм­ма­ну­эль. Пас­тор­ский сюр­тук. М., 2000.