ДЕ МАУРО ТУЛЛИО

ДЕ МАУРО (De Mauro) ТУЛЛИО - итальянский язы­ко­вед, академик Ака­де­мии дел­ла-Кру­ска с 2003 года.

Окон­чил клас­сическое от­де­ле­ние Римского университета (1956 год). С 1957 года пре­по­да­вал в различных ву­зах Ита­лии. В 1967-1970 годах профессор и ди­рек­тор биб­лио­те­ки университетата Па­лер­мо, в 1970-1974 годах профессор университетата Са­лер­но, с 1974 года - Римского университетата. В 2000-2001 годах министр народного об­ра­зо­ва­ния Ита­лии.

Тру­ды по ин­до­ев­ро­пеи­сти­ке, язы­ко­вой ис­то­рии Ита­лии, ис­то­рической и тео­ре­тической се­ман­ти­ке и лек­си­ко­ло­гии, ис­то­рии лин­гвис­тических уче­ний, фи­ло­со­фии язы­ка, пси­хо­лин­гви­сти­ке, про­бле­мам пре­по­да­ва­ния итальянского языка в шко­ле. Де Мауро - ав­тор множеста сло­ва­рей итальянского языка, под его ре­дак­цией с 1999 года вы­хо­дит мно­го­том­ный «Боль­шой италь­ян­ский сло­варь упот­реб­ле­ний» («Gran­de dizionario italiano dell’uso»).

Один из соз­да­те­лей Итальянского лин­гвис­тического обществава (пре­зи­дент в 1969-1973 годах); в 1993-1997 годах пре­зи­дент Обществава фи­ло­со­фии язы­ка Ита­лии.

Сочинения :

Storia linguistica dell’Italia unita. Bari, 1963. 7 ed. Roma; Bari, 2002;

Вве­де­ние в се­ман­ти­ку. 2-е изд. М., 2005.