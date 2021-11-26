ДАГРОН ЖИЛЬБЕР
ДАГРОН ЖИЛЬБЕР - французский византинист.
В 1953-1956 годах обучался в Высшей педагогической школе (École Normale Supérieure) по специальности «классическая литература». В 1956-1957 годах преподавал в лицее в Лане. С 1960 года сотрудник дирекции по культуре и технике МИД Франции. В 1962-1964 годах атташе по культуре посольства Франции в Москве. С 1969 года доцент (maitre-assistant) истории средних веков в университете Сорбонна. В 1972 году получил ученую степень доктора филологии и гуманитарных наук. С 1975 года профессор истории и цивилизации византийского мира в Коллеж де Франс. C 1994 года ординарный член франц. Академии надписей и изящной словесности. В 1997-2000 годах администратор Коллеж де Франс, президент ассамблеи профессоров. Президент Академии надписей и изящной словесности (2003).
Кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена «Palmes academiques». Член Афинской академии, Национальной академии деи Линчеи (Рим), Американской академии искусств и наук, почетный доктор Афинского ун-та, член французских научных ассоциаций поздней античности, медиевистики.
Дагрон является специалистом в самых разных областях византиноведения преимущественно времени ранней и средней Византии. Крупнейшие работы Дагрона посвящены истории и культуре Константинополя, становлению византийской столицы в IV-V веках как нового центра эллинистической и римской культуры (Naissance d'une capitale: Constantinople et ses institutions de 330 à 451. P., 1974), а также восприятию Константинополя и его прошлого самими византийцами, жителями города, для которых историческая действительность всегда выступала в слиянии с множеством легенд (Constantinople imaginaire: Études sur le recueil des «Patria». P., 1984). Сферой интересов Дагрона неизменно остаются различные аспекты религиозности в Византии, сформированные традицией поведенческие стереотипы, ментальность средневекового православного общества, положение различных религиозных общин в империи, взаимоотношения византийской традиции с Востоком и Западом. Вкладом Дагрона в византиноведение являются публикации архива актов монастыря великомученника Пантелеимона на Афоне, житий святой Феклы и т. д. В книге «Император и священник» (Empereur et prêtre: Étude sur le «césaropapisme» byzantin. P., 1996) рассматривается история взаимоотношений светской и церковной властей в Византии и более широкая проблема соотношения духовного и мирского в культуре Византии, а также в античной, западноевропейской и русской. общественно-политических традициях.
Сочинения:
L'empire romaine d'Orient au IVe siècle et les traditions politiques de l'hellénisme: Le témoignage de Thémistios // TM. 1968. Vol. 3. P. 1-242;
Les moines et la ville: Le monasticisme à Constantinople jusqu'au concile de Chalcédoine (AD 451) // Ibid. 1970. Vol. 4. P. 229-276;
Minorités ethniques et religieuses dans l'Orient byzantin à la fin du Xe et au XIe siècle: L'immigration syrienne // Ibid. 1976. Vol. 6. P. 177-216;
Le christianisme dans la ville byzantine // DOP. 1977. Vol. 31. P. 3-25;
Le culte des images dans le monde byzantin // Histoire vécue du peuple chrétien / Éd. J. Delumeau. Toulouse, 1979. Vol. 1. P. 133-160;
Le saint, le savant, l'astrologue: Étude de thème hagiographique à travers quelques recueils de «Questions et réponses» des Ve-VIIe siècles // Hagiographie, cultures et sociétés (IVe-XIIe siècles). P., 1981. P. 143-155