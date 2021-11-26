ДАГЕРМАН СТИГ
ДАГЕРМАН СТИГ - шведский писатель.
В юности приверженец анархо-синдикализма. Печатался как журналист с 1941 года. В творчестве Дагермана, отразившем характерный для послевоенного поколения комплекс вины, страха и отчаяния, ощутимо влияние А. Стриндберга, Ф. Кафки, У. Фолкнера, философии экзистенциализма: аллегорические романы «Змея» («Ormen», 1945) и «Остров обречённых» («De domdas ö», 1946).
Сборники рассказов «Ночные игры» («Nattens lekar», 1947), романы «Обжёгшийся ребёнок» («Bränt barn», 1948) и «Свадебные хлопоты» («Bröllopsbesvär», 1949) отмечены простотой стиля, тонким психологизмом, соединением бытовой достоверности с символикой. Среди других сочинений: пьесы «Приговорённый к смерти» («Den dödsdömde», 1948) и «Тень Марта» («Skuggan av Mart», 1948).
Покончил с собой.
Сочинения:
[Рассказы] // Панорама. М., 1967;
Samlade skrifter. Stockh., 1981-1983. Bd 1-11.