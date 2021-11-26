ДАДЗАЙ ОСАМУ

ДАДЗАЙ ОСАМУ - японский писатель.

В 1930-х годах учил­ся в То­кий­ском императорском университете. Ув­лёк­ся мар­кси­ст­ски­ми идея­ми, позд­нее - хри­сти­ан­ст­вом. Яр­кий пред­ста­ви­тель на­прав­ле­ния так называемой эго-бел­лет­ри­сти­ки - «ро­ма­на о се­бе» («ва­та­ку­си сё­сэ­цу»). На­чал пе­ча­тать­ся с 1933 года.

Наи­бо­лее из­вест­ны про­из­ве­де­ния: «Цве­ты шу­тов­ст­ва» («До­кэ-но ха­на», 1935), «Цу­га­ру» (1944), «Же­на Вий­о­на» («Бион-но цу­ма», 1947), «За­кат­ное солн­це» («Сяё», 1947), «Ис­по­ведь "не­пол­но­цен­но­го" че­ло­ве­ка» («Нин­гэн сик­ка­ку», 1948). Был ку­ми­ром по­сле­во­енно­го «по­те­рян­но­го» по­ко­ле­ния мо­ло­дёжи.

По­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом.

Сочинения:

Полное собрание сочинений: В 12 томах. То­кио, 1978-1979 (на японском языке);

Избр. про­из­ве­де­ния / Составитель Т.Л. Со­ко­ло­ва-Де­лю­си­на. СПб., 2004