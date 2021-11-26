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АРТОЛА Гальеро Мигель (исп. Miguel Artola Gallego)
Испанский историк.
Возглавлял кафедры истории Испании в университетах Саламанки и Мадрида (Автономном). Прославился как выдающийся историк испанского конституционализма. Член Королевской академии истории. В 1986 был избран президентом Института истории Испании. В 1991 награжден премией Принца Астурийского по социальным наукам.
Сочинения:
Textos fundamentales para la historia. Madrid, 1968;
Partidos y programas políticas 1808—1936. Madrid, 1975;
El modelo constitucional español del siglo XIX. Madrid, 1977;
Los derechos del hombres. Madrid, 1987.
Автор статьи: Пожарская С.П.
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