С мечтой о реванше: как нацистские генералы НАТО создавали Сегодня мы очень часто слышим аббревиатуру НАТО, однако не все знают, что многие высокопоставленные нацисты имели отношение к созданию этой организации Крупнейший в мире военно-политический блок сосредоточил до 80% мировой военной мощи в своих руках. После распада СССР и ОВД (Организации Варшавского договора) блок НАТО является самой могущественной в мире военной силой, но при этом известность обретает весьма спорными, подчас преступными акциями. Югославия, Ливия, Ближний Восток – везде, где отметились натовские военные, распадаются государства, начинаются хаос и беззаконие, сопряжённые с войнами и гибелью людей. Но сегодня мы хотели бы затронуть вопрос о создании блока, о тех, кто стоял у его... На чтение: 3 минуты

Сегодня мы очень часто слышим аббревиатуру НАТО, однако не все знают, что многие высокопоставленные нацисты имели отношение к созданию этой организации

Крупнейший в мире военно-политический блок сосредоточил до 80% мировой военной мощи в своих руках. После распада СССР и ОВД (Организации Варшавского договора) блок НАТО является самой могущественной в мире военной силой, но при этом известность обретает весьма спорными, подчас преступными акциями. Югославия, Ливия, Ближний Восток – везде, где отметились натовские военные, распадаются государства, начинаются хаос и беззаконие, сопряжённые с войнами и гибелью людей.

Но сегодня мы хотели бы затронуть вопрос о создании блока, о тех, кто стоял у его истоков. К сожалению, многие из них – наши враги и даже палачи советского мирного населения.

Как заканчивалась война

Вторая мировая война подходила к концу. Многие видные и высокопоставленные немецкие военные и гражданские чиновники, не будучи дураками, совсем не питали иллюзий о её исходе. Уже в 1943 году (а самым упрямым – в 1944-м) стало понятно: рейху войну не выиграть. Тогда же многие нацистские бонзы начинают искать контакты с западными странами в попытке заключить сепаратный мир против СССР – во избежание «большевистской угрозы». Действительно, не к нам же – в страну, где они оставили руины городов и сел, вырезали почти 20 миллионов мирных жителей, – им было идти после содеянного.

Слева направо: нацистский эмиссар М. Вайбель и американские генералы Л. Лемницер, Т. Эйри. Аскона, 1945 г.

Источник: upload.wikimedia.org

Довольно широко известен и обсуждается провальный заговор 1944 года с целью убийства Гитлера, а также попытки Гиммлера («верного Генриха», на поверку оказавшегося не таким уж верным) через Швейцарию выйти на американцев и заключить сепаратный мир. Все эти попытки, к счастью, оказались неудачными, а советская разведка достаточно точно была информирована о действиях немецкой стороны. Но, как мы знаем, союзнические обязательства совсем недолго просуществовали после окончания войны. Уже в 1946 году началась холодная война с подачи бывшего премьера Великобритании У. Черчилля. А в 1949 году появился новый военно-политический блок западных стран – НАТО. СССР даже пытался вступить в него, но наши недавние «миролюбивые союзники» совсем не горели желанием видеть в нём нашу страну. Начался новый виток противостояния. Советский Союз был вынужден оказывать достойный отпор расширяющемуся блоку враждебных стран. А у кого мог быть опыт и знания в противостоянии нашей стране? Конечно, у бывших нацистских генералов, как и после Первой мировой тешивших себя робкими мечтами о реванше после разгрома.

«Геленорг»

Пожалуй, самым громким примером такого сотрудничества стала послевоенная жизнь нацистского генерала Рейнхарда Гелена. Он возглавлял 12-й отдел Генштаба Вермахта – «Иностранные армии Востока» (аналог нашего ГРУ), работал в тесном взаимодействии с абвером и политической разведкой рейха. 22 мая 1945 года предприимчивый генерал с несколькими высокопоставленными членами своего штаба, своим протеже полковником Герхардом Весселем и сотрудниками сдался частям 7-й американской армии.

Рейнхард Гелен в нацистской форме и после войны

Источник: pinterest.ru

Вот только предварительно Гелен и его подчиненные спрятали в горах Баварии секретные документы, скопировав их в микрофильмы. В надежных тайниках были сокрыты все наработки немецкой военной разведки, данные, агентурная сеть и другие ценнейшие источники информации. Хитрый генерал справедливо полагал, что американцы дадут неплохую цену за эти знания. Так и произошло.

Уже в сентябре 1945 года Гелен встречается с Беделлом Смитом (начштаба генерала Д. Эйзенхауэра), а чуть позже Гелен вместе со своими помощниками вылетел в США, где был принят шефом американской военной разведки генерал-майором Джорджем Стронгом. Нацистам была поставлена задача организовать отдел ЦРУ, который бы специально занимался русскими вопросами.

Алоис Брюннер в форме СС

Источник: pinterest.ru

Так появилась организация «Геленорг». Туда лично Геленом было отобрано 350 бывших немецких офицеров, включая членов запрещенной организации СС. Например, Алоис Брюннер – бывший начальник лагеря Дранси во Франции, где было убито 140 тысяч евреев. К началу 50-х под командой Гелена служило уже более 4 тысяч офицеров бывшего вермахта и СС. На их базе была сформирована и ныне существующая немецкая разведка BND (1 апреля 1956 года). Кстати, после отставки Гелена, в 1968 году её возглавил уже упомянутый нами Герхард Вессель. Бывший нацист получал от американцев 6 млн долларов в год содержания, он и передал им всю свою агентурную сеть и многие наработки. Такой вот сложился «симбиоз» у нацистов и наших «союзников».

Целая когорта нацистов

Вдумчивый читатель спросит, а может, это единичный случай? Может, американцы не знали, кто на них работает, или использовали бывших нацистов нечаянно?

Это не так, учитывая количество сотрудников штаба Гелена, можно сразу отмести эти предположения. Но были и другие «отличившиеся».

Ханс Шпайдель

Источник: pinterest.ru

Сейчас мы просто перечислим вам тех людей, что долгие годы ковали натовский меч, нацеленный на наши с вами дома, на нашу страну, а не куда-либо ещё.

Ханс Шпайдель – что интересно, участник антигитлеровского заговора. Шпайдель не был осужден и с 1955 года занимал должность начальника управления вооружённых сил министерства обороны ФРГ, в 1957 году произведён в генеральский чин. С 1957 года по 1963 год с подачи Гелена Шпайдель был командующим Объединёнными сухопутными войсками НАТО в Центральной Европе.

Адольф Хойзингер

Источник: pinterest.ru

На смену Шпайделю пришел ещё один высокопоставленный генерал – Адольф Хойзингер. На Нюрнбергском процессе этот «господин» был всего лишь свидетелем. В звании генерал-лейтенанта генштаба он принимал участие в разработке планов вторжения в Польшу, Данию, Норвегию, Францию, Нидерланды, Великобританию и СССР. С апреля 1961 года он был назначен председателем военного комитета НАТО. А на пенсии продолжал быть военным советником канцлера ФРГ. А вот чем он знаменит:

Генерал вермахта Ганс Реттигер стал инспектором сухопутных сил бундесвера, бывший командующий 5-м воздушным флотом Люфтваффе генерал Иозеф Каммхубер стал инспектором ВВС ФРГ. 470 бывших офицеров вермахта были приняты в бундесвер на должности полковников и генералов. 2 августа 1956 года Федеральная комиссия по персоналу приняла решение разрешить службу в Бундесвере бывшим эсэсовцам в чине не выше оберштурмбанфюрера (подполковник).

Доктор Эберхард Тауберт вступил в национал-социалистическую партию в 1931 году, и вскоре получил повышение до звания штурмфюрера, последовав за Геббельсом в министерство пропаганды. После войны Тауберт ускользнул в Южную Африку. В 1950 году он вернулся в Германию и поступил на службу в BND. А затем был определён им в НАТО в качестве советника «департамента психологической войны».

Фридрих Гуггенбергер

Источник: pinterest.ru

И это совсем не полный список. Были и такие люди, как известный ас Герхард Баркхорн, имевший 301 победу, много сделавший для натовской авиации. Известный подводник Фридрих Гуггенбергер, затопивший 17 кораблей британцев и американцев, 4 года занимал пост заместителя начальника штаба командования Объединёнными силами НАТО в Северной Европе.

А сколько сделали бывшие нацистские командующие группами армий, такие как Эрих фон Манштейн или Федор фон Бок, для того чтобы обелить преступную политику нацистского государства в целом ряде своих мемуаров, которые валом стали издаваться в 50-60-е годы, даже нельзя описать. Во многом именно из-за них мы вынуждены бороться сейчас за сохранение и против искажения нашей военной истории и исторической памяти. И возможно, именно поэтому наше отношение к блоку НАТО настолько однозначное как во времена СССР, так и в нынешние дни. Впрочем, решать вам.

Обложка: pikabu.ru

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