План холодной войны. Зачем госсекретарь США Маршалл хотел помочь Европе после Второй мировой? Научный директор РВИО Михаил Мягков рассказал о том, как американская программа помощи Европе запустила Холодную войну с СССР. Путешествуя по просторам иностранной прессы, мы обнаружили одну интересную статью, опубликованную в американской газете The Washington Post. И хотя текст повествует о событиях конца 1940-х годов, автор не оставляет сомнений в том, что эта тема все еще актуальна. Речь идет о знаменитом плане Маршалла, а точнее – о книге, которая целиком посвящена этой американской программе помощи Европе после Второй мировой войны. Автор статьи – доктор исторических наук, профессор истории Хоуп Харрисон. Ее материал посвящен книге писателя Бенна Стейла (Benn Steil) под названием... На чтение: 3 минуты

Научный директор РВИО Михаил Мягков рассказал о том, как американская программа помощи Европе запустила Холодную войну с СССР.

Путешествуя по просторам иностранной прессы, мы обнаружили одну интересную статью, опубликованную в американской газете The Washington Post. И хотя текст повествует о событиях конца 1940-х годов, автор не оставляет сомнений в том, что эта тема все еще актуальна.

Речь идет о знаменитом плане Маршалла, а точнее – о книге, которая целиком посвящена этой американской программе помощи Европе после Второй мировой войны. Автор статьи – доктор исторических наук, профессор истории Хоуп Харрисон. Ее материал посвящен книге писателя Бенна Стейла (Benn Steil) под названием «План Маршалла: начало холодной войны» (The Marshall Plan: Dawn of the Cold War).

Примечательно то, что в своей статье Харрисон открыто критикует план Маршалла, утверждая, что «подобная инициатива вряд ли снова будет реализована – даже если однажды во главе США снова встанет президент, который сочтет, что ключевые интересы Америки тесно связаны с интересами других стран, и который захочет этим странам помочь».

И автор книги, и историк сходятся во мнении о том, что именно политика госсекретаря Джорджа К. Маршалла, которую Штаты начали реализовывать в апреле 1948 года, запустила механизм холодной войны и обострила отношения с Советским Союзом.

Казалось бы, решив помочь 17 странам Европы восстановить их экономику после Второй мировой войны, Америка проявила благородство, но ряд историков видит в этом совсем другие причины.

О том, какую роль план Маршалла сыграл в холодной войне, чем в этой ситуации руководствовалась Америка и как это связано с разделом Германии на Восток и Запад – читайте в нашем интервью с научным директором Российского военно-исторического общества Михаилом Мягковым.

Депрессия или холодная война?

– Михаил Юрьевич, расскажите, в чем заключался план Маршалла и для чего он был нужен прежде всего Америке?

– План Маршалла – это масштабная экономическая помощь Соединенных Штатов Америки странам Европы (пострадавшим во Второй мировой войне. – Прим. ред. ). Но эта помощь имела двоякую цель. С одной стороны, это действительно была помощь, а с другой – подчинение европейских стран американской экономике, которая, по сути, привязывала европейские страны к промышленной, сельскохозяйственной и финансовой мощи США. Кроме того, это также была возможность для Америки подчинить себе Западную Европу в военно-политическом плане.

– Какую роль сыграл план Маршалла в восстановлении экономики стран, пострадавших от войны? И о какой именно помощи шла речь?

– Помощь была достаточно существенной: общая сумма ассигнований западноевропейским странам за несколько лет – около 13 миллиардов долларов. Она позволила Европе достаточно быстро нарастить темпы развития своей промышленности и сельского хозяйства. Но не стоит забывать, что план Маршалла прежде всего нужен был самим Соединенным Штатам, поскольку в Америке, так или иначе, боялись послевоенной депрессии.

– И помощь Европе могла эту депрессию предотвратить? Как именно?

– В Штатах существовало определенное перепроизводство товаров, которые необходимо было куда-то сбывать, и этот сбыт должен был производиться именно в страны Европы. Это давало возможность американской промышленности и сельскому хозяйству не потерять темпы своего развития после войны, поскольку война дала американской промышленности мощный импульс. И правительство США опасалось, что после войны прекратится сбыт товаров и повторится то, что было во время Великой депрессии 1929 – 1930-х годов. Чтобы избежать этого, необходимо было открыть себе рынки сбыта в Европе. Соответственно, Европа должна была экономически подчиниться Соединенным Штатам. И второй целью, как я уже сказал, было посредством этой масштабной помощи подчинить себе Европу и в военно-политическом плане. К примеру, заранее обговаривалось, что из правительств стран, которым оказывается поддержка, должны быть удалены левые силы. Это был своего рода механизм холодной войны, которая тогда уже разгоралась.

О разделе Германии думали еще во время войны

– В статье The Washington Post есть фраза, которая, на мой взгляд, хорошо иллюстрирует позицию США в этой истории. Правда, выглядит она скорее как оправдание: «Поначалу Америка полагала, что программа экономической помощи позволит стабилизировать Европу и даст США возможность в какой-то момент уйти оттуда, чтобы сконцентрироваться на своих собственных делах. Однако беспокойство европейцев по поводу возможного восстановления мощи Германии требовало от США сохранить их присутствие в Европе». Как вы думаете, можно ли верить в то, что Америка действительно собиралась «уйти» из Европы?

– Что бы там американский президент Ф. Рузвельт ни заявлял во время Второй мировой войны, после войны Соединенные Штаты, естественно, хотели остаться в Европе. Им необходимо было присутствие там для того, чтобы в первую очередь открыть для себя рынки государств Европы и через их экономику еще больше проникнуть в разбросанные по всему миру колонии европейских стран, подчинить их себе в экономическом и политическом плане.

– А возрождения мощи Германии тогда действительно боялись? И связан ли план Маршалла с процессом разделения Германии на ГДР и ФРГ?

– План Маршалла, безусловно, повлиял на раздел Германии, поскольку Соединенные Штаты были так или иначе заинтересованы в том, чтобы Германия экономически была подчинена прежде всего именно американскому капиталу. Американцы имели возможность доступа к углю, к стали, производственным мощностям западной части Германии. Все это позволило бы США не только подчинить себе Западную Германию, но и противопоставить ее ресурсы Советскому Союзу. Заметно то, что американцы в условиях уже разгоравшейся холодной войны пытались усилить свои военные и экономические возможности в том числе за счет Западной Германии. И понятно, что такого рода поддержка, естественно, могла привести только к разделению страны.

– Одной из предпосылок плана Маршалла иногда называют провал плана Моргентау, который тоже представлял собой программу по предотвращению развязывания Германией третьей мировой войны. В чем разница между этими двумя концепциями?

– План Моргентау, по сути, говорил о превращении Германии в аграрную страну. Такие мысли действительно высказывались, были такие проекты. У Франклина Рузвельта еще в годы войны были планы по разделению Германии на несколько государств. Но в условиях уже начавшейся холодной войны, когда Соединенные Штаты взяли курс на эскалацию конфронтации с Советским Союзом, опасения по поводу возможного возрождения мощи западной части Германии уступали место желанию использовать ее потенциал против СССР. Западная Германия учитывалась уже в планах войны против Советского Союза.

Низвести Россию до подчиненной державы

– Как советское руководство отреагировало на такую политику американцев?

– Существует мнение о том, что Советский Союз сразу же отверг план Маршалла. Но, с другой стороны, также известно, что в 1947 году велись переговоры между СССР, Англией и Францией, на которых от СССР присутствовал В. М. Молотов, где первоначально обсуждались вопросы американской помощи пострадавшим от войны европейским странам. С другой стороны, когда четко стало понятно, что план Маршалла направлен прежде всего на подчинение европейских государств американской экономике и политике, отношение Советского Союза к нему, конечно, стало однозначно отрицательным.

Американцы вели свою игру, и СССР не желал, чтобы экономическое, а затем и военно-политическое влияние США проникло в страны Восточной Европы. Тогда Советский Союз вместо пояса безопасности на своих границах мог вновь получить пояс недружественных государств. Угроза от потенциального противника вплотную приблизилась бы к нашей территории (как это случилось в 1990–2000-е годы, когда в НАТО стали входить восточноевропейские страны). В любом случае в Москве было понятно, что Соединенные Штаты Америки мыслят прежде всего категориями ослабления СССР.

– Вам не кажется странным, что и статья, и книга, которой она посвящена, были опубликованы не где-нибудь за рубежом, а в США, то есть на родине плана Маршалла? Ведь и журналист, и историк, книга которой там анализируется, довольно открыто критикуют такую политику Штатов. Может быть, это знак того, что Америка готова к сближению с Россией, а не развязыванию новой холодной войны? Да и сыграл ли план Маршалла такую уж большую роль в этом конфликте?

– Я думаю, что план Маршалла для американского руководства был именно механизмом эскалации холодной войны. При этом американцы были заинтересованы в том, чтобы как можно больше стран попало в их орбиту. Они хотели, чтобы и восточноевропейские страны, которые в те годы находились под влиянием Советского Союза, тоже вошли в сферу их влияния. Соответственно, Европа и тогда, и сегодня занимает важнейшее место в стратегических планах США – как экономических, так и политических. То есть чем больше европейских стран входит в орбиту США, тем легче Штатам будет проводить в жизнь свои различные военно-политические планы, в том числе – окружение России военными базами, увеличение санкций против нее, другие способы, направленные на подрыв нашей обороноспособности и экономического развития. Если американцы тогда использовали для этого все свои экономические и политические возможности, то они будут делать это и сегодня. Сколько бы там ни критиковали план Маршалла, важнейшие основы, которые были заложены тогда, по сути, продолжают действовать и сегодня. И раньше Штаты стремились подчинить себе Европу и использовать ее ресурсы против СССР. И сегодня Вашингтон желает по-прежнему экономически и военно-политически доминировать над Европейским континентом и использовать его потенциал против России.