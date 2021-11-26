ПАРИЖСКИЙ ДОГОВОР 1952

ПАРИЖСКИЙ ДОГОВОР 1952 - договор о создании военного блока Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - Европейского оборонительного сообщества .

Курс США на ус­ко­рен­ное пе­ре­воо­ру­же­ние ФРГ и ин­те­гра­цию её воо­руженных сил в струк­ту­ры НАТО в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельных вой­ско­вых со­еди­не­ний (ди­ви­зий) вы­зы­вал опа­се­ния у Фран­ции. С на­ча­ла сентября 1950 года под руководством Ж. Мон­не раз­ра­ба­ты­ва­лись про­ек­ты иных пу­тей западно-германского пе­ре­воо­ру­же­ния, во­пло­тив­шие­ся в пла­не ев­ропейской ар­мии пре­мьер-министром Р. Пле­ве­на от 24.10.1950. Французские по­ли­ти­ки на­дея­лись, что ин­те­гра­ция воо­руженных сил ФРГ на уров­не ба­таль­о­нов в ев­ропейскую ар­мию при на­ли­чии сис­те­мы над­на­цио­наль­ных ин­сти­ту­тов по­зво­лит кон­тро­ли­ро­вать про­цесс западно-германского пе­ре­воо­ру­же­ния и умень­шит свя­зан­ные с ним рис­ки для безо­пас­но­сти Фран­ции. План Пле­ве­на вы­звал не­до­воль­ст­во как во французском ка­би­не­те ми­ни­ст­ров (его главным оп­по­нен­том был во­енный министр Ж. Мок), так и у США, раз­ра­ба­ты­вав­ших пла­ны соз­да­ния западно-германской ар­мии в со­ста­ве 12 ди­ви­зий под ко­мандованием НАТО.

В ре­зуль­та­те се­рии пе­ре­го­во­ров в октябре 1950 - июне 1951 годов по­зи­ции Фран­ции и США сбли­зи­лись. В со­став­лен­ном гла­вой французской де­ле­га­ции в НАТО Э. Аль­фа­ном про­ек­те до­го­во­ра о ЕОС под­чёр­ки­вал­ся его над­на­цио­наль­ный ха­рак­тер, вы­ра­жа­лось со­гла­сие на соз­да­ние отдельных германских ди­ви­зий (по 10-12 тысяч человек ка­ж­дая; офи­ци­аль­но име­но­ва­лись «национальными груп­па­ми»), ин­тег­ри­руе­мых в ев­ропейскую ар­мию на уров­не кор­пу­сов. Над­на­цио­наль­ный ха­рак­тер ЕОС ис­клю­чал уча­стие в нём Ве­ли­ко­бри­та­нии, ра­то­вав­шей за соз­да­ние во­енно-по­ли­тической организации на ос­но­ве меж­го­су­дарственных со­гла­ше­ний (по ана­ло­гии с Брюс­сель­ским до­го­во­ром). К но­ябрю 1951 года план соз­да­ния ев­ропейских воо­руженных сил в со­ста­ве 43 ди­ви­зий (14 французских, 12 западно-германских, 11 италальянских, 6 стран Бе­ни­люк­са) уда­лось со­гла­со­вать. Про­ект парижского договора был окон­ча­тель­но ут­вер­ж­дён на встре­че ми­ни­ст­ров иностранных дел 6 го­су­дарств в Па­ри­же (26-28.1.1952). Про­гресс, дос­тиг­ну­тый на про­хо­див­ших па­рал­лель­но пе­ре­го­во­рах по пре­кра­ще­нию ок­ку­па­ци­он­но­го ре­жи­ма в ФРГ (смотреть «Об­щий до­го­вор» 1952 года), а так­же под­пи­са­ние 18 апреля до­го­во­ра о соз­да­нии Ев­ро­пей­ско­го объ­е­ди­не­ния уг­ля и ста­ли (ЕОУС) по­зво­ли­ли 9 мая па­ра­фи­ро­вать Па­риж­ский до­го­вор.

Под­пи­сан 27 мая ми­ни­ст­ра­ми иностранных дел Фран­ции (Р. Шу­ман), Ита­лии ( А. Де Гас­пе­ри ), Бель­гии, Ни­дер­лан­дов и Люк­сем­бур­га, канц­ле­ром ФРГ К. Аде­нау­эром. Со­сто­ял из 6 раз­де­лов (132 ста­тьи), имел ряд при­ло­же­ний (во­енный про­то­кол, фи­нан­со­вый про­то­кол, про­то­кол об от­но­ше­ни­ях ЕОС и НАТО, до­пол­нительный про­то­кол о га­ран­ти­ях взаи­мо­по­мо­щи ме­ж­ду чле­на­ми ЕОС и чле­на­ми НАТО и другими). Пре­ду­смат­ри­вал соз­да­ние ЕОС как над­на­цио­наль­ной во­енной ор­га­ни­за­ции с об­щи­ми ор­га­на­ми управ­ле­ния, объ­е­ди­нён­ны­ми воо­руженными си­ла­ми и об­щим бюд­же­том. ЕОС пла­ни­ро­вал «тес­но со­труд­ни­чать» с НАТО и дей­ст­во­вать в его рам­ках. Чле­ны ЕОС обя­зались ока­зы­вать друг дру­гу по­мощь в слу­чае аг­рес­сии про­тив лю­бо­го из них. Парижский договор уч­ре­ж­дал 4 ор­га­на ЕОС: Ко­мис­са­ри­ат (ис­пол­нительный ор­ган из 9 чле­нов: по 2 - от Фран­ции, ФРГ и Ита­лии, по 1 - от стран Бе­ни­люк­са); Со­вет ми­ни­ст­ров (ор­ган по со­гла­со­ва­нию дея­тель­но­сти Ко­мис­са­риа­та с по­ли­ти­кой отдельных пра­ви­тельств; со­сто­ял из ми­ни­ст­ров иностранных дел и их за­мес­ти­те­лей); Суд и Ас­самб­лею (их функ­ции вы­пол­ня­ли со­от­вет­ст­вую­щие ор­га­ны ЕОУС). За­клю­чал­ся сро­ком на 50 лет. В ка­че­ст­ве сле­дую­щей сту­пе­ни ев­ропейской ин­те­гра­ции пре­ду­смат­ри­ва­лось соз­да­ние Ев­ропейского по­ли­тического со­об­ще­ст­ва.

Парижский договор был ра­ти­фи­ци­ро­ван 4 из 6 го­су­дарств (ФРГ - 19.3.1953 года (бун­дес­та­гом) и 15.5.1953 года (бун­дес­ра­том), Ни­дер­лан­да­ми - 23.7.1953 года и 20.1.1954 года, Бель­ги­ей - 26.11.1953 года и 12.3.1954 года, Люк­сем­бур­гом - 7.4.1954 года). Он был не­га­тив­но встре­чен как Советским Сою­зом, вы­сту­пав­шим за соз­да­ние об­ще­ев­ропейской сис­те­мы безо­пас­но­сти, так и ря­дом французских по­ли­ти­ков. Уси­ле­ние по­зи­ций гол­ли­стов вы­ну­ди­ло французское пра­ви­тель­ст­во про­вес­ти в 1953 году се­рию пе­ре­го­во­ров по из­ме­не­нию его ус­ло­вий. Од­на­ко они не при­нес­ли ре­зуль­та­та. Де­ба­ты по про­бле­мам внеш­ней по­ли­ти­ки во франции. Па­ла­те де­пу­та­тов 17-20.11.1953 про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ли не­дос­та­точ­ный уро­вень под­держ­ки парижский договор. В ито­ге 30.8.1954 года Национальное со­б­ра­ние от­ка­за­лось от его ра­ти­фи­ка­ции (319 про­тив 264 го­ло­сов). За­ме­нён Па­риж­ски­ми со­гла­ше­ния­ми 1954 года.

Исторические ис­точники:

Treaty establishing the European Defense Community and related protocols, signed at Paris, May 27, 1952. P., 1953;

Foreign relations of the United States, 1952-1954. Wash., 1983. Vol. 5;

British documents on foreign affairs. Pt. 5. Ser. F. Bethesda, 2006. Vol. 5-6.

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