ПАРИЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1954

ПАРИЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1954 - о создании военного союза ФРГ с США, Великобританией , Францией, Италией, Канадой, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

По­сле от­ка­за 30.8.1954 года французского Национального со­б­ра­ния от ра­ти­фи­ка­ции Па­риж­ско­го до­го­во­ра 1952 года (что сде­ла­ло не­воз­мож­ным всту­п­ле­ние в си­лу «Об­ще­го до­го­во­ра» 1952 года) западные по­ли­ти­ки на­ча­ли в сроч­ном по­ряд­ке раз­ра­ба­ты­вать но­вый ва­ри­ант за­клю­че­ния сою­за с ФРГ и ин­те­гра­ции её в северо-ат­лан­тические и ев­ропейские во­енно-по­ли­тические струк­ту­ры. Со­зван­ная по ини­циа­ти­ве А. Иде­на кон­фе­рен­ция 9 го­су­дарств в Лон­до­не (28.9-3.10.1954 года) вы­ра­бо­та­ла ос­но­вы но­вых со­гла­ше­ний, до­ра­бо­тан­ных за­тем экс­пер­та­ми и под­пи­сан­ных на встре­че ми­ни­ст­ров иностранных дел 23 октября в Па­ри­же (от США - Дж.Ф. Дал­лес, от Ве­ли­ко­бри­та­нии - Иден, от Фран­ции - П. Мен­дес-Франс, от ФРГ - К. Аде­нау­эр). Парижские соглашения вклю­ча­ли: 1) Про­то­кол об окон­ча­нии ок­ку­пационного ре­жи­ма в ФРГ. Под­пи­сан США, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей и ФРГ. При­ло­жения к про­то­ко­лу: об от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду США, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей и ФРГ; об уре­гу­ли­ро­ва­нии во­про­сов, воз­ник­ших в ре­зуль­та­те вой­ны и ок­ку­па­ции; о пра­вах и обя­зан­но­стях иностранных воо­руженных сил и их пер­со­на­ла на тер­ри­тории ФРГ; о Бер­ли­не; об уре­гу­ли­ро­ва­нии во­про­сов, воз­ник­ших в ре­зуль­та­те вой­ны и ок­ку­па­ции. Про­то­кол и при­ло­же­ния к не­му, под­пи­сан­ные 23 октября, пред­став­ля­ли со­бой из­ме­нён­ные вер­сии по­ло­же­ний Об­ще­го до­го­во­ра 1952 года и при­ло­же­ний к не­му. 2) Про­то­ко­лы об из­ме­не­нии Брюс­сель­ско­го пак­та от 17.3.1948 года и о соз­да­нии в рам­ках НАТО За­пад­но­ев­ро­пей­ско­го сою­за. Под­пи­са­ны Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей, Ита­ли­ей, Бель­ги­ей, Ни­дер­лан­да­ми, Люк­сем­бур­гом и ФРГ. 3) Ре­зо­лю­ция стран - уча­ст­ниц Се­ве­ро­ат­лан­тического до­го­во­ра о при­со­еди­не­нии ФРГ к НАТО.

Парижские соглашения яв­ля­лись гру­бым на­ру­ше­ни­ем по­ста­нов­ле­ний Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года, они от­ме­ни­ли ог­ра­ни­че­ния, ка­сав­шие­ся раз­ви­тия западно-германской промышленности, сде­ла­ли воз­мож­ным пе­ре­во­ору­же­ние ФРГ, раз­ре­ши­ли ей соз­да­ние ар­мии в со­ста­ве 12 пе­хот­ных ди­ви­зий, ВВС и ВМФ. Западные дер­жа­вы рас­счи­ты­ва­ли на то, что бун­дес­вер ста­нет ос­но­вой су­хо­пут­ных сил НАТО в Ев­ро­пе и ли­к­ви­ди­ру­ет дис­ба­ланс в обыч­ных воо­ру­же­ни­ях, су­ще­ст­во­вав­ший ме­ж­ду СССР и Се­ве­ро­ат­лан­тическим аль­ян­сом.

Советский Со­юз от­нёс­ся к парижским соглашениям рез­ко не­гатив­но и пред­при­нял ряд по­пы­ток со­рвать их ра­ти­фи­ка­цию. СССР вы­ра­жал опа­се­ния от­но­си­тель­но ха­рак­те­ра внеш­ней по­ли­ти­ки ФРГ по­сле её всту­п­ле­ния в НАТО. Осо­бую тре­во­гу вы­зы­ва­ло от­сут­ст­вие в Парижских соглашениях за­пре­та на при­об­ре­те­ние ФРГ ору­жия мас­со­во­го унич­то­же­ния (в том числе ядер­но­го) за ру­бе­жом или его про­изводства на иностранной тер­ри­то­рии (за­прет ка­сал­ся лишь его про­изводства на тер­ри­то­рии ФРГ). Учи­ты­вая от­каз западно-германского ру­ко­вод­ства при­зна­вать ГДР и его на­ме­ре­ние счи­тать её не­за­кон­но ок­ку­пи­ро­ван­ной ча­стью ФРГ, с точ­ки зре­ния советского ру­ко­во­д­ства, су­ще­ст­во­ва­ла ре­аль­ная опас­ность раз­вя­зы­ва­ния во­енного кон­флик­та в Ев­ро­пе.

Парижские соглашения бы­ли ра­ти­фи­ци­ро­ва­ны в те­че­ние 1955 года: ФРГ - 24 мар­та, Фран­ци­ей - 27 мар­та, США - 7 апреля, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей - 13 апреля. Всту­пи­ли в си­лу 5.5.1955 года. Парижские соглашения по­дор­ва­ли на­де­ж­ду на ско­рое объ­е­ди­не­ние Гер­ма­нии, став ло­ги­чес­ким за­вер­ше­ни­ем по­ли­ти­ки США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции, на­прав­лен­ной на во­вле­че­ние ФРГ в западные ин­те­грационные струк­ту­ры и иг­но­ри­ро­ва­ние фак­та су­ще­ст­во­ва­ния ГДР. Всту­п­ле­ние ФРГ в НАТО при­ве­ло к серь­ёз­но­му рос­ту ме­ж­ду­народной на­пря­жён­но­сти и обо­ст­ре­нию си­туа­ции в Ев­ро­пе. Рас­смат­ри­вая ра­ти­фи­ка­цию Парижских соглашений как гру­бое на­ру­ше­ние обя­за­тельств Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции по советско-британскому до­го­во­ру от 26.5.1942 года и советско-французскому до­го­во­ру от 10.12.1944 года о сою­зе и вза­им­ной по­мо­щи, СССР ан­ну­ли­ро­вал их (ре­ше­ни­ем Пре­зи­диу­ма Вер­хов­но­го Со­ве­та от 7.5.1955). В во­енном от­но­ше­нии не­по­сред­ст­вен­ной ре­ак­ци­ей СССР на всту­п­ле­ние ФРГ в НАТО ста­ло под­пи­са­ние Вар­шав­ско­го до­го­во­ра 1955 года, что за­вер­ши­ло раз­дел Ев­ро­пы на два про­ти­во­стоя­щих друг дру­гу во­енно-по­ли­тических сою­за - НАТО и Ор­га­ни­за­цию Вар­шав­ско­го до­го­во­ра.

Исторические ис­точники:

Documents agreed on by the Confe­rence of Ministers held in Paris, October 20-23, 1954. L., 1954;

Ruhm von Oppen B. Documents on Germany under occupation, 1945-1954. L., 1955;

Foreign relations of the United States, 1952-54. Wash., 1983. Vol. 5;

British documents on foreign affairs. Pt. 5. Ser. F. Bethes­da, 2006. Vol. 5-6.

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