ПАРИЖСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1947
ПАРИЖСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1947 - между государствами - участниками антигитлеровской коалиции и бывшими союзниками гитлеровской Германии.
Подготовка мирной конференции.
Созданный в июле 1945 года Совет министров иностранных дел (СМИД) СССР, США, Великобритании, Франции и Китая решил сначала разработать проекты мирных договоров с германскими союзниками, что должно было облегчить в дальнейшем заключение мирного договора с Германией. Согласно решениям Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года, в подготовке проекта договора с каждой из стран - бывших союзниц Германии участвовали те государства, которые подписали с ней договор о перемирии или условия капитуляции (Франция рассматривалась как держава, подписавшая условия капитуляции Италии). Этот принцип получил название формулы 4-3-2: в подготовке договора с Италией участвовали СССР, США, Великобритания и Франция; с Болгарией, Венгрией и Румынией - СССР, США и Великобритания; с Финляндией - СССР и Великобритания. На сессии СМИД в Лондоне (11.9-2.10.1945) советская позиция по проблемам мирного урегулирования в Средиземноморье, на Балканах и в Японии, а также по процедуре обсуждения мирных договоров натолкнулась на англо-американскую оппозицию. На московском совещании СССР, США и Великобритании (16-26.12.1945) противоречия частично удалось преодолеть. Были приняты решения о созыве конференции в составе 5 членов СМИД и 16 других государств антигитлеровской коалиции в Париже не позднее 1.5.1946 года. Конференция должна была предоставить свои рекомендации СМИД, за которым оставалось принятие окончательного решения. Была достигнута договорённость о том, что бывшим союзникам Германии предоставят право обсуждения представленных им договоров (победители не хотели повторять опыт Парижской мирной конференции 1919-1920 годов). Советской делегации удалось отстоять следование формуле 4-3-2, несмотря на англо-американские попытки расширить круг стран, допущенных к разработке Парижских мирных годоворов (путём привлечения Франции и Китая к обсуждению всех 5 договоров). На 1-м этапе сессии СМИД в Париже (25.4-16.5.1946) вопросы о границах Италии и её колониях, репарациях с побеждённых государств, а также американское предложение о включении в повестку дня конференции мирного договора с Австрией вызвали новые противоречия. Конференция была отсрочена. На 2-м этапе парижской сессии (15.6-12.7.1946) урегулирование ряда проблем (в том числе по выплате итальянских репараций СССР) позволило договориться о её созыве к 29 июля, несмотря на сохранившиеся разногласия по 26 пунктам различных договоров (в том числе по проблемам Триеста, судоходства по Дунаю, ряду экономических вопросов). США и Великобритания согласились с советским предложением по процедуре голосования на конференции большинством в 2/3 голосов.
Парижская мирная конференция (ПМК). В работе ПМК (29.7-15.10.1946) участвовали делегации СССР (глава - В.М. Молотов; его действия путём шифропереписки направлялись и контролировались лично И.В. Сталиным), США (Дж. Ф. Бирнс), Великобритании (К. Р. Эттли), Франции (Ж. Бидо), Китая, Австралии, Бельгии, Белорусской ССР (министерства иностранных дел К.В. Киселёв), Бразилии, Греции, Индии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Украинской ССР (министерства иностранных дел Д.З. Мануильский), Чехословакии, Эфиопии, Югославии, Южно-Африканского Союза (ЮАС, с 1961 года ЮАР); всего 844 человека. В состав делегации СССР входили министры иностранных дел Эстонской ССР (Х.Х. Круус), Латвийской ССР (П.И. Валескалн) и Литовской ССР (П.И. Ротомскис). Отдельное представительство Украинской ССР и Белорусской ССР с правом решающего голоса было связано с решениями Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года о предоставлении им статуса первоначальных членов ООН. Государствам, выразившим заинтересованность в обсуждавшихся договорах с бывшими союзниками Германии (Мексика, Куба, Египет, Иран, Ирак, Албания и Австрия), была дана возможность изложить свои позиции. В рамках ПМК работало 10 комиссий: генеральная, юридическая и по составлению договоров, военная, две комиссии по экономическим вопросам (одна для Италии, другая для всех остальных государств), 5 комиссий по политическим и территориальным вопросам (по одной на каждое государство). Работа конференции характеризовалась высокой степенью гласности и открытости (её освещали свыше 2 тысяч журналистов).
США и Великобритания, рассматривая договорённость по процедурным правилам, достигнутую в рамках СМИД, как необязательную, добились её пересмотра. Было принято решение (15 голосов против 6) о том, что конференция могла давать 2 вида рекомендаций СМИД: принятые квалифицир. большинством в 2/3 голосов и простым большинством.
Проекты 5 мирных договоров опубликованы 30.7.1946 года, делегациям побеждённых государств предоставлено правительство высказать свои мнения. В основе договоров с Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией лежали условия перемирий, заключённых с этими государствами, что отвечало сов. требованиям. На ПМК разгорелась дипломатическая борьба по целому ряду проблем. Италия, поддерживаемая западными державами, выступала за создание Свободной территории Триест во главе с губернатором, ответственным лишь перед ООН. СССР, хотя и считавший наилучшим решением передачу Юлийской Крайны вместе с Триестом Югославии, согласился с идеей нейтральной и демилитаризованной Свободной территории Триест, однако во главе с избираемым населением Народным собранием и ответственным перед ним исполнительным органом. Претензии Греции на часть албанской (Северный Эпир) и болгарской территории встретили оппозицию большинства делегаций, однако вопрос о границе Греции с Болгарией, наряду с Триестом и проблемой итальянских колоний, так и остался неурегулированным. Обсуждение экономических проблем также проходило в напряжённой обстановке. Требования западных держав выплачивать репарации не товарами, а иностранной валютой (американскими долларами и фунтами стерлингами), компенсировать имущество на территории вражеских государств в объёме 75%, предоставить свободу судоходства по Дунаю всем государствам, а также поддержка, оказанная ими Греции, требовавшей высоких репарационных выплат от Италии и Болгарии, - всё это воспринималось советской делегацией как попытка США и Великобритании усилить своё экономическое и финансовое влияние в Южной и Юго-Восточной Европе. Существовали противоречия и по политическим вопросам. Колебания США и Великобритании в отношении статьи о запрете возрождения и деятельности фашистских организаций, их предложения создать комиссию по наблюдению за репарациями, инициатива австралийской делегации по учреждению Европейского Международного суда по правам человека - эти шаги рассматривались СССР как попытка получить инструменты для вмешательства во внутриполитическую жизнь на территории бывших союзников Германии в Центральной и Восточной Европе. В свою очередь американские и британские делегации считали, что СССР занял на ПМК бескомпромиссную позицию и препятствовал выработке конструктивных решений.
Несмотря на серьёзную дипломатическую борьбу и противоречия, с приближением сессии Генеральной Ассамблеи ООН (23 октября), на которую стремились попасть главы многих делегаций, ход переговоров ускорился. К 15 октября были подготовлены 53 рекомендации СМИД, принятые большинством в 2/3 голосов, и 41 рекомендация, одобренная простым большинством.
Рекомендации ПМК по договорам с бывшими союзниками Германии обсуждались на сессии СМИД в Нью-Йорке (4.11-12.12.1946). В результате напряжённых переговоров были достигнуты компромиссные решения по Триесту, созыву конференции для выработки конвенции о режиме судоходства на Дунае (состоялась в Белграде (30.7-18.8.1948) и приняла конвенцию о международно-правовом режиме судоходства на Дунае, вступившую в силу 11.5.1949). Были учтены советские предложения по проблемам итальянских репараций, греко-болгарской границе и другие. В совокупности СМИД принял 71 рекомендацию, данную ПМК (47 из 53, 24 из 41). Это позволило завершить подготовку Парижского мирного договора.
Мирные договоры.
20 января Парижские мирные договоры подписаны от США Дж. Ф. Бирнсом в Вашингтоне, 29 января от СССР В.М. Молотовым в Москве, 4 февраля Э. Бевиным от Великобритании в Лондоне. 10.2.1947 года Парижские мирные договоры подписаны остальными участниками (от СССР, США и Великобритании свою подпись поставили послы в Париже).
Договор с Финляндией подписали 10 государств (СССР, Великобритания, Австралия, Белорусской ССР, Индия, Канада, Новая Зеландия, Украинской ССР, Чехословакия и ЮАС), с Румынией - 11 государств (те же, а также США), с Венгрией - 12 государств (те же, а также США и Югославия). Договор с Болгарией подписали 12 государств (СССР, Великобритания, США, Австралия, Белорусская ССР, Индия, Греция, Новая Зеландия, Украинская ССР, Чехословакия, Югославия и ЮАС), с Италией - 20 государств (те же, а также Франция, Китай, Бельгия, Бразилия, Канада, Нидерланды, Польша, Эфиопия).
Парижские мирные договоры составлены на трёх языках: английском, русском и французском. Все они построены по одному типу и состоят из преамбулы, разделов по территориальным, политическим, военны, экономическим вопросам, о репарациях и реституциях, заключительных постановлений о выполнении и толковании договоров, порядка их ратификации и вступления в силу. Все Парижские мирные договоры (кроме договора с Италией) имеют стандартный набор приложений: карту границ; определение военного, военно-воздушного обучения и военно-морского обучения; определение и перечень военных материалов и техники; специальные постановления, относящиеся к некоторым видам собственности; о контрактах, сроках давности и ценных бумагах; о судах и судебных решениях. Все Парижские мирные договоры (кроме договора с Финляндией, которая не была оккупирована) содержали постановления о сроках вывода союзных войск (через 90 дней со дня вступления договоров в силу; СССР сохранял право содержать в Венгрии и Румынии вооруженные силы для поддержания линий коммуникации с контингентом своих войск в Австрии). Договор с Италией содержал отдельную часть по наказанию военных преступников (в других договорах аналогичные статьи включены в состав политических постановлений). В договорах с Болгарией, Венгрией и Румынией имелись специальные постановления относительно Дуная.
В преамбулах Парижских мирных договоров говорилось о прекращении состояния войны между бывшими союзниками Германии и «Союзными и Соединёнными державами» и содержалось обязательство о поддержке обращения этих государств в ООН с просьбой о вступлении (в дальнейшем в связи с дискуссией по проблеме соблюдения «прав человека» в этих странах принятие их в ООН затянулось; вступили в группе из 16 государств 14.12.1955 года).
Территориальные постановления парижских мирных договоров закрепили новые границы ряда европейских государств после окончания 2-й мировой войны. Итальянские границы восстанавливались по состоянию на 1.1.1938 год, за исключением ряда уступок Франции (в районах перевала Малый Сен-Бернар, плато Мон-Сени и Мон-Табор-Шабертон, верховьях рек Тине, Везубия (Везюби) и Ройя (Руайа)), Югославии (полуостров Истрия, восточная часть Юлийской Крайны, город Фиуме (ныне Риека, Хорватия), коммуна Зара с прилегающими островами и остров Пелагоза (Палагружа) с прилегающими островами), Греции (острова Додеканес). Триест с небольшим округом был выделен в Свободную территорию Триест (предполагавшийся режим управления не вступил в силу; по Лондонскому меморандуму 5.10.1954 года часть территории временно передана под управление Италии (200 км2, 220 тысяч человек), часть - Югославии (520 км2, 70 тысяч человек); окончательно раздел закреплён итало-югославским договором 10.11.1975 года). Болгарские границы восстанавливались по состоянию на 1.1.1941 год, венгерские границы - по состоянию на 1.1.1938 год, за исключением уступки Чехословакии (небольшая территория в районе города Братислава). Результаты Венских арбитражей 1938 года, 1940 года объявлялись «несуществующими». Границы Румынии восстанавливались по состоянию на 1.1.1941 год, за исключением границ с Венгрией и СССР (советско-румынская граница устанавливалась в соответствии с соглашением от 28.6.1940 года о передаче СССР Бессарабии и Северной Буковины и советско-чехословацким соглашением от 29.6.1945 года о передаче СССР Закарпатской Украины). Границы Финляндии восстанавливались по состоянию на 1.1.1941 год, она подтверждала возвращение Советскому Союзу область Петсамо (ныне Печенга).
Политические постановления парижских мирных договоров обязывали государства обеспечить своим гражданам «без различия расы, пола, языка или религии» основные демократические свободы; не допускать существования и деятельности фашистских орг-ций на своей территории; задержать и выдать суду лиц, совершивших воен. преступления и преступления против мира и человечества. Италия признавала независимость и суверенитет Албании и Эфиопии, отказывалась от своих колоний (Ливия, Эритрея, Итальянское Сомали), дальнейшая судьба которых должна была быть определена на 4-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1949). В отношениях СССР с Финляндией восстанавли- валось действие Московского мирного договора 1940 года с учётом отказа Советского Союза от прав на аренду полуострова Ханко и получения взамен прав на аренду (сроком на 50 лет за ежегодную плату в 5 миллионов финских марок) территории и водных пространств в районе Порккала-Удд для создания советской военно-морской базы (в 1955 году СССР досрочно отказался от этих прав). Аландские острова оставались демилитаризованными.
Военные постановления парижских мирные договоров ограничивали численность вооруженных сил и военное производство побеждённых государств, устанавливали ряд запретов. Численность итальянской армии (включая карабинеров) не могла превышать 250 тысяч человек; Италия не могла иметь более 200 тяжёлых и средних танков, допускать к службе в прежних чинах офицеров или унтер-офицеров фашистской милиции или армии (за исключением реабилитированных), строить долговременные укрепления и военные сооружения вдоль границ с Францией и Югославией, на островах Сицилия и Сардиния; острова Пантеллерия, Пианоза, Пелагские острова оставались демилитаризованными. Численность болгарской армии ограничивалась 55 тысячами человек, венгерской - 65 тысячами человек, румынской - 120 тысяч человек, финляндской - 34,4 тысячи человек. Водоизмещение итальянских ВМФ не могло превышать 67,5 тысяч т; Италии запрещалось строить, иметь или приобретать линкоры и авианосцы; численность личного состава итальянских ВМФ ограничивалась 25 тысячами человек; 163 итальянских военных корабля подлежали передаче СССР, Великобритании, США и Франции. Водоизмещение болгарских ВМФ ограничивалось 7,25 тысяч т, его личный состав - 3,5 тысячи человек; румынские ВМФ - 15 тысяч т и 5 тысяч человек; финляндские ВМФ - 10 тысяч т и 4,5 тысячи человек. Итальянские ВВС запрещалось иметь более 350 самолётов, численность их личного состава не могла превышать 25 тысяч человек (соответственно болгарски ВВС - 90 самолётов и 5,2 тысячи человек; венгерские ВВС - 90 самолётов и 5 тысяч человек; румынские ВВС - 105 самолётов и 8 тысяч человек; финляндские ВВС - 60 самолётов и 3 тысячи человек). Всем 5 государствам запрещалось иметь любые виды атомного оружия, самолёты, спроектированные как бомбардировщики, подводные лодки, торпедные катера и ряд других, вооружений.
Экономические постановления парижских мирных договоров определяли порядок реституции собственности, которая была вывезена из стран, принадлежащих к Объединённым Нациям, обязывали побеждённые государства восстановить на своих территориях экономические права и интересы граждан Объединённых Наций. На бывших союзников Германии налагалось обязательство выплатить репарации: Италия должна была выплатить СССР 100 миллионов американских долларов, Албании - 5 миллионов, Эфиопии - 25 миллионов, Греции - 105 миллионов, Югославии - 125 миллионов американских долларов; Болгария выплачивала Греции 45 миллионов американских долларов, Югославии - 25 миллионов американских долларов; Венгрия выплачивала СССР 200 миллионов американских долларов, Чехословакии и Югославии (вместе) - 100 миллионов американских долларов; Румыния и Финляндия выплачивали СССР по 300 миллионов американских долларов каждая. Устанавливались сроки выплаты репараций: для Италии - 7 лет, для остальных государств - 8 лет. Болгария, Венгрия и Румыния признавали права СССР на все германские активы на своих территориях. Позднее Советский Союз, содействуя экономическому развитию Болгарии, Венгрии и Румынии, отказался от значительной части компенсаций за нанесённый ему ущерб (объём репараций в пользу СССР впоследствии был также снижен и для Финляндии).
Для вступления в силу каждого из договоров требовалась его ратификация побеждённым государством и теми странами, которые отвечали за его составление. Парижские мирные договоры были ратифицированы в течение 1947 года: Финляндией 18 апреля, Великобританией 29 апреля, США 14 июня, Францией 26 июня, Венгрией 27 июня, Италией 31 июля, Румынией 23 августа, Болгарией 25 августа, СССР 29 августа. Договоры вступили в силу 15 сентября после передачи ратификационных грамот договора с Италией французскому правительству, ратификационных грамот остальных договоров - советскому правительству. Зарегистрированы в ООН 15.3.1950 года.
Парижские мирные договоры гарантировали суверенитет государств - бывших союзников Германии, зафиксировали новый территориальный статус-кво в Южной, Центральной и Восточной Европе, сложившийся после окончания 2-й мировой войны, создали условия для демократизации внутриполитической жизни в побеждённых государствах и установили барьеры для возрождения фашизма. В целом Парижские мирные договоры были подписаны на условиях, близких советским, способствовали укреплению позиций СССР в Центральной и Восточной Европе, явились успехом советской дипломатии.
Исторические источники:
Советские делегации на Парижской конференции. М., 1947;
Мирный договор с Болгарией. М., 1947;
Мирный договор с Венгрией. М., 1947;
Мирный договор с Италией. М., 1947;
Мирный договор с Румынией. М., 1947;
Мирный договор с Финляндией. М., 1947;
Treaty Series... / United Nations. [N. Y.], 1950. Vol. 49;
Внешняя политика Советского Союза. 1947 год. М., 1952. Ч. 1;
Foreign relations of the United States. 1946. Wash., 1970. Vol. 3-4;
Советско-американские отношения. 1945-1948. М., 2004.
Дополнительная литература:
Международные отношения после второй мировой войны. М., 1962. Т. 1;
Исраэлян В.Л. Из истории подготовки мирного договора с Болгарией (1944–1946 гг.) // Из истории международных отношений. М., 1963;
Мунтян М. А. Подготовка мирного договора с Румынией и позиция советской дипломатии // Прошлое и настоящее. М., 1967; он же. Дунайская проблема в международных отношениях (1945–1948). Киш., 1977;
Intersimone G. L’Italia e il Trattato di pace del 10-2-1947. Roma, 1970;
Lache S., Tutui C. Romania si conferinta de pace de la Paris din 1946. Napoca, 1978;
Внешняя политика СССР и проблемы послевоенного урегулирования в Европе. М., 1978;
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