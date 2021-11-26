ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (СЕАТО; англ. South- East Asia Treaty Organization, SEATO) - военно-политическая группировка стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Создана по инициативе США. Штаб-квартира находилась в городе Бангкок . Начало СЕАТО было положено подписанием 8.9.1954 года США, Великобританией, Францией, Австралией, Новой Зеландией, Пакистаном, Таиландом и Филиппинами договора в городе Манила (вступил в силу 19.2.1955 года). По Манильскому договору (статья 4) члены СЕАТО обязались в случае вооруженной агрессии против кого-либо из них «действовать для преодоления этой общей опасности соответственно со своими конституционными процедурами», а также консультироваться в случае возникновения угрозы нападения. В соответствии со статьей 8 Манильского договора в зону действия СЕАТО входил общий район юго-западной части Тихого океана южнее 21°30' северной широты и общий район Юго-Восточной Азии (вопреки Женевским соглашениям о восстановлении мира в Индокитае 1954 года участники СЕАТО распространяли действие Манильского договора также на Южный Вьетнам, Лаос и Камбоджу).

СЕАТО поддержала агрессию США в Индокитае (смотри « Вьетнамская война »). С середине 1960-х годов в организации начали нарастать противоречия, что привело к выходу из неё Пакистана (1973), Франции (1974), Таиланда (1975). В сентябре 1975 года Совет министров СЕАТО принял решение о подготовке к роспуску организации по взаимному согласию стран-участниц. 30.6.1977 года СЕАТО прекратила своё существование.

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