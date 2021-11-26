ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОГОВОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОГО­ВОРА (СЕНТО; англ. Central Treaty Organization, CENTO) - во­енно-по­ли­тический блок на Ближ­нем и Сред­нем Вос­то­ке, со­здан­ный по ини­циа­ти­ве Ве­ли­ко­бри­та­нии и США.

Штаб-квар­ти­ра СЕНТО на­хо­ди­лась в Ан­ка­ре . Об­ра­зо­ва­нию СЕНТО пред­ше­ст­во­ва­ло под­пи­са­ние Саа­да­бад­ских со­гла­ше­ний 1937 года ме­ж­ду Тур­ци­ей , Ира­ном , Ира­ком и Аф­га­ни­ста­ном, при­зван­ных раз­ви­вать со­труд­ни­че­ст­во по меж­ду­народным во­про­сам, а так­же не до­пус­тить воз­ник­но­ве­ния на тер­ри­то­рии стран-уча­ст­ниц вра­ж­деб­ных групп или ор­га­ни­за­ций (ут­ра­ти­ли си­лу по­сле на­ча­ла 2-й ми­ро­вой вой­ны). Фор­ми­ро­ва­ние СЕНТО на­ча­лось с за­клю­че­ния Ба­гдад­ско­го пак­та 1955 года ме­ж­ду Ира­ком и Тур­ци­ей, к ко­то­ро­му 4 апреля при­сое­ди­ни­лись Ве­ли­кобри­та­ния, 23 сентября Па­ки­стан, 3 октября Иран. США, не яв­ля­ясь фор­маль­но членом СЕНТО, с 1956-1957 годов вхо­ди­ли в её основные ко­ми­те­ты.

Главные ор­га­ны СЕНТО: По­сто­ян­ный со­вет ми­ни­ст­ров (сес­сии про­во­ди­лись еже­год­но), Сек­ре­та­ри­ат (во гла­ве с ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём) и 4 ко­ми­те­та (во­ен­ный, по борь­бе с «под­рыв­ной дея­тель­но­стью», эко­но­ми­чес­кий и свя­зи). По­ми­мо это­го, в струк­ту­ру ру­ко­во­дя­щих ор­га­нов СЕНТО вхо­ди­ли Объ­е­ди­нён­ный штаб во­енного пла­ни­ро­ва­ния, а так­же ряд под­ко­ми­те­тов и тех­нических групп. В свя­зи с на­пря­жён­ной си­туа­ци­ей на Ближ­нем и Сред­нем Вос­то­ке ме­ж­ду стра­на­ми, вхо­див­ши­ми в СЕНТО, на­рас­та­ли раз­но­гла­сия, при­вед­шие к вы­хо­ду из не­го Ира­ка (1959), Ира­на и Па­ки­ста­на (1979). В свя­зи с тем, что в со­ста­ве бло­ка ос­та­лись лишь стра­ны - чле­ны НАТО, пра­ви­тель­ст­во Тур­ции вы­ступи­ло с ини­циа­ти­вой рос­пус­ка СЕНТО. В августе 1979 года Организация Центрального договора пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)