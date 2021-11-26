ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ (ОЦАГ; исп. Organización de los Estados Centroamericanos) - во­енно-по­ли­тическая груп­пи­ров­ка стран Центральной Аме­ри­ки в 1951-1970-х годах.

Соз­да­на 14.10.1951 года в городе Сан-Саль­ва­дор на кон­фе­рен­ции ми­ни­ст­ров иностранных дел Гва­те­ма­лы , Гон­ду­ра­са , Кос­та-Ри­ки , Ни­ка­ра­гуа и Саль­ва­до­ра , при­няв­ших пер­вый ус­тав ор­га­ни­за­ции х Сан-Саль­ва­дор­скую хар­тию. Це­ля­ми ОЦАГ про­воз­гла­ша­лись со­дей­ст­вие раз­ви­тию по­ли­тического, эко­но­мического и куль­тур­но­го со­труд­ни­че­ст­ва стран-уча­ст­ниц, уре­гу­ли­ро­ва­ние воз­мож­ных кон­флик­тов. С при­ня­ти­ем в 1962 году в городе Па­на­ма но­во­го ус­та­ва окон­ча­тель­но офор­ми­лась струк­ту­ра ОЦАГ. Выс­шим ор­га­ном ста­ло не­пе­рио­дическое со­ве­ща­ние глав го­су­дарств, основным ор­га­ном - со­ве­ща­ние ми­ни­ст­ров иностранных дел, по­сто­ян­ным ор­га­ном - Ис­пол­нительный со­вет (ме­сто­пре­бы­ва­ние - город Сан-Саль­ва­дор).

В ус­тав 1962 года под дав­ле­ни­ем США бы­ло вклю­че­но по­ло­же­ние о соз­да­нии Цен­траль­ноа­ме­ри­кан­ско­го со­ве­та обо­ро­ны - кон­суль­та­тив­но­го ор­га­на, ве­дав­ше­го во­про­са­ми во­енного со­труд­ни­че­ст­ва. По­сле по­бе­ды Ку­бин­ской ре­во­лю­ции в 1959 году чле­ны ОЦАГ под­дер­жи­ва­ли ан­ти­ку­бин­скую по­ли­ти­ку США. Обо­ст­ре­ние раз­но­гла­сий ме­ж­ду стра­на­ми-уча­ст­ни­ца­ми, осо­бен­но в свя­зи с саль­ва­дор­ско-гон­ду­рас­ским воо­руженным кон­флик­том (1969), при­ве­ло к кри­зи­су ОЦАГ. В конце 1970-х годов ОЦАГ фак­ти­че­ски пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние.

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