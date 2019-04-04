«НЕсвободный дух». Как создавали НАТО Цель НАТО — удерживать русских в стороне, американцев — внутри, а немцев — под.Исмэй Гастингс, первый генеральный секретарь НАТО. 70 лет назад, 4 апреля 1949 года, в столице США Вашингтоне был подписан так называемый Североатлантический договор. Этот документ положил начало существованию военно-политического блока НАТО, который еще называют Североатлантическим альянсом. По задумке создателей этот блок стран напрямую был направлен против СССР, и главной его задачей провозглашалось «сдерживание советской угрозы в Европе». Биполярный мир Удивительно, насколько быстро бывшие союзники по антигитлеровской коалиции разошлись во взглядах. Сразу же после окончания Второй мировой войны США и Великобритания открыто провозгласили курс на противостояние с СССР. Фултонская... На чтение: 3 минуты

Цель НАТО — удерживать русских в стороне, американцев — внутри, а немцев — под. Исмэй Гастингс, первый генеральный секретарь НАТО.

70 лет назад, 4 апреля 1949 года, в столице США Вашингтоне был подписан так называемый Североатлантический договор. Этот документ положил начало существованию военно-политического блока НАТО, который еще называют Североатлантическим альянсом. По задумке создателей этот блок стран напрямую был направлен против СССР, и главной его задачей провозглашалось «сдерживание советской угрозы в Европе».

Биполярный мир

Удивительно, насколько быстро бывшие союзники по антигитлеровской коалиции разошлись во взглядах. Сразу же после окончания Второй мировой войны США и Великобритания открыто провозгласили курс на противостояние с СССР. Фултонская речь 1946 года бывшего в годы войны британским премьер-министром У. Черчилля считается отправной точкой новой войны, которую наименовали «холодной ». Вторил ему и новый американский президент, который предложил ещё более жесткую и открытую доктрину «сдерживания СССР». Себя же США совсем нескромно провозгласили «лидерами свободного мира».

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Естественно, СССР не мог спокойно наблюдать, как против него начинают сосредотачиваться действительно мощные вооруженные силы передовых государств мира. До 1955 года, когда стало окончательно понятно, что бывшие союзники превратились во врагов, советское руководство всеми силами пыталось договориться с капиталистическими странами. Сейчас многие оспаривают этот факт, но риторика СССР действительно была миролюбивой. Советское правительство и лично И. Сталин не видели необходимости в военном столкновении с бывшими союзниками. Однако и развивающиеся в мире политические события, и донесения разведки были весьма тревожными. Эти факты не оставляли иного выбора для нашей государства, кроме как укреплять и совершенствовать обороноспособность страны и создавать собственные военно-политические союзы. Интересным фактом здесь может быть и то, что в 1954 году СССР сам подавал заявку на вступление в НАТО, которая была ожидаемо отклонена. Исходя из этого, мы видим, что наши новые противники не допускали возможностей договориться и изначально были нацелены на конфронтацию.

Вступление ФРГ в НАТО в 1955 году окончательно поставило крест на всех попытках мирного сосуществования капиталистических и социалистических стран. Мир оказался разделен по линии социализм/капитализм. В Европе только традиционно нейтральная Швейцария и социалистическая Югославия оказались вне блоков. Ещё одним интересным фактом можно считать присоединение к НАТО Великобритании и Франции. Эти страны, согласно союзным договорам с СССР от 1942 и 1944 годов соответственно, обязались не вступать в коалиции, направленные против Советского Союза.

Создание НАТО

Предтечей НАТО стал так называемый Брюссельский пакт 1948 года – договор, согласно которому объединялись Великобритания, Франция, Люксембург, Бельгия и Нидерланды. Формально мирный союз стран для «культурного и экономического сотрудничества» на деле стал площадкой, которая подготовила создание НАТО в Европе. Когда И. Сталину легли на стол разведывательные сводки, в которых указывалось, что страны Брюссельского пакта ведут секретные переговоры с США и Канадой о создании нового, ещё более мощного союза, советскому лидеру стало ясно, что договориться не получится.

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Кстати, видимо, с этого момента Сталин стал задумываться о создании собственного блока стран, которые коллективно могли бы противостоять новому мощному альянсу. Позже, уже после смерти Сталина, эти идеи выльются в создание Варшавского договора (ОВД) в 1955 году.

К марту 1949 года консультации союзников по Брюсселю с США и Канадой были завершены. И 4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор. К нему присоединились ещё несколько стран, правительства которых были поставлены в известность о предстоящем договоре. Так к НАТО присоединились Португалия, Дания, Исландия, Норвегия и Италия.

Новый договор был заключен всего на 20 лет, но хитрый пункт об автоматическом продлении делает его практически бессрочным. Договор провозглашал приверженность идеям мира и полного подчинения международным требованиям ООН. Формально он не был направлен против СССР, но фактически лидеры стран-участниц договора постоянно делали акценты на важности противостояния СССР и угрозе советской агрессии.

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История показала, что новый блок стал не только весьма жизнеспособным проектом, но и вплоть до наших дней выступает как интеграционная структура для вступающих в него стран. Из 14 статей договора можно выделить статью 9, согласно которой создаются новые международные органы управления блоком. В сущности, это новые наднациональные общемировые бюрократические военно-политические образования. Совет НАТО собирается два (иногда три) раза в год. Это высший орган, который определяет вектор военной и политической стратегии блока. В остальное время блоком руководит секретариат во главе с генеральным секретарем НАТО. А сугубо военными вопросами занимаются начальники генеральных штабов всех стран-участниц. А согласно статье 5 все страны обязуются вступить в войну на стороне любого государства блока, подвергшегося нападению.

Экспансия НАТО

Любой наш соотечественник хотя бы раз в жизни слышал зловещую фразу – «расширение НАТО». Дело в том, что согласно 10-й статье Североатлантического договора предусматривается практически перманентное расширение блока. Любое государство в любой части мира может подать заявку на участие в блоке. Заявка будет рассмотрена, и в случае положительного решения и соответствия требованиям НАТО государство-заявитель будет принято в альянс. К настоящему времени со дня создания в 1949 году НАТО расширялось уже семь раз. Франция и Греция выходили из военных структур блока, однако спустя время возвращались в его состав. Наиболее крупные расширения блока произошли после распада СССР в 1991 году, когда бывшие социалистические страны Восточной Европы и участницы Варшавского договора массово стали вступать в НАТО. Вступили в него и бывшие союзные республики СССР, такие как Латвия Литва, Эстония. Расширение НАТО на Восток является видимой угрозой для современной Российской Федерации. Дело в том, что сейчас блок в совокупности обладает 70% военных ресурсов планеты. Сейчас странами-претендентами на вступление в блок являются Украина, Грузия, Македония и Босния и Герцеговина.

США, играющие роль лидера в блоке, обладают весомым голосом, и откровенно диктуют странам участницам свою волю. Именно американский военный и политический истеблишмент уже долгие годы определяет основную стратегию блока. Более того, все страны, вступающие в блок, обязуются приводить свои вооруженные силы в соответствие со стандартами НАТО. Эти стандарты еще во время создания блока были навязаны союзникам американцами. Единый калибр патронов и снарядов, разнообразные унификации военной техники, снабжения и научных военных разработок до сих пор обеспечивают военно-промышленный комплекс США огромными заказами и таким же огромным притоком денежных средств в экономику США.

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Печальная статистика

Пока на карте мира существовала такая страна, как СССР, который сдерживал попытки экспансии НАТО в мире, блок не участвовал в военных авантюрах США вплоть до 1991 года. После распада СССР и Варшавского договора, натовцы почувствовали свою безнаказанность и стали пробовать свои силы в различных частях света. Войска НАТО приняли участие в следующих конфликтах: в войне против Ирака в Кувейте и на территории Ирака в 1991 году (под эгидой ООН); войнах на территории бывшей Югославии —

Боснии и Герцеговине (1995-2004), Югославии (1999), Македонии (2001-2003); в Афганистане (с 2001 по настоящее время), в Ираке (2003-2011), во время миротворческой операции в Судане (2005-2011). Также под эгидой ООН войска НАТО наносили воздушные удары и применяли ограниченные силы спецназа в продолжающихся и в наши дни конфликтах в Ливии, Сирии, Йемене. В целом в наши дни блок проводит весьма опасную и дестабилизирующую мир политику. Выход США из договора по ДРСМД, установка ракетных баз, переброска всё новых частей армии США в Европу отнюдь не способствуют укреплению мира, о чем указывается в договоре от 1949 года. Более того, сейчас существует мнение, что основной целью НАТО является, как и в прежние годы, сдерживание агрессии с востока, только теперь уже вместо СССР как угроза воспринимается современная Россия. Такие заявления просто нелепы.

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Везде, куда приходят страны НАТО во главе с США, начинаются кровавые войны и гуманитарные катастрофы, что заставляет нас задуматься над тем, для чего сейчас существует этот военный блок и какие у него цели? СССР и Варшавский договор уже давно не существуют, социалистические страны, оставшиеся в мире, уже давно не претендуют на роль субгегемона, исключая, возможно, лишь КНР. В этом случае роль блока, направленного в первую очередь против бывшего СССР, в мире не совсем понятна. Однако, как мы видим, НАТО продолжает расширяться и строить новые планы, а в придачу к ним и военные базы по всему миру.

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