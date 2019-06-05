Кому война, а кому выгода: история плана Маршалла 5 июня 1947 года в Гарвардском университете госсекретарь США Джордж Маршалл произнес речь, в которой изложил программу помощи в восстановлении разрушенной войной Европы, эта программа получила название «план Маршалла» Мы уже писали о Фултонской речи У. Черчилля, которая послужила политическим началом Холодной войны. Но ведь любая война, пусть даже и холодная, должна чем-то подпитываться экономически. Таким экономическим инструментом, развязавшим холодную войну, и стал «план Маршалла». Однако не стоит полностью отрицать ту огромную помощь, которую эта программа оказала миллионам обнищавших из-за войны европейцев. По всей видимости, расчет так и строился, американское руководство одним ударом поражало две цели: развязать конфликт с социалистическим... На чтение: 2 минуты

5 июня 1947 года в Гарвардском университете госсекретарь США Джордж Маршалл произнес речь, в которой изложил программу помощи в восстановлении разрушенной войной Европы, эта программа получила название «план Маршалла»

Мы уже писали о Фултонской речи У. Черчилля , которая послужила политическим началом Холодной войны . Но ведь любая война, пусть даже и холодная, должна чем-то подпитываться экономически. Таким экономическим инструментом, развязавшим холодную войну, и стал «план Маршалла». Однако не стоит полностью отрицать ту огромную помощь, которую эта программа оказала миллионам обнищавших из-за войны европейцев. По всей видимости, расчет так и строился, американское руководство одним ударом поражало две цели: развязать конфликт с социалистическим лагерем, при этом выглядеть в максимально выгодном свете. В большой степени им это удалось.

Предпосылки

Суть «плана Маршалла» нельзя объяснить без цифр и наглядных данных. Вторая мировая война, только что отгремевшая на Земле, нанесла тяжелый экономический, материальный и демографический урон всем без исключения странам. В Великобритании даже перешли на карточную систему выдачи некоторых продуктов. Только одна страна – США – сравнительно легко и даже с некоторым подъемом прошла мировой конфликт.

Источник: http://whatismoney.ru

Вот лишь некоторые данные, которые позволяют судить о всем ужасе экономического положения стран Европы после войны. Экономика Великобритании стагнировала, производство в некоторых отраслях сократилось на 25-50% от довоенных показателей. А внешний долг Британии составлял астрономические 25 млрд фунтов-стерлингов.

Франция, почти утратившая субъектность, утеряла 60% производства. Германия и вовсе потеряла суверенитет и была поделена на оккупационные зоны. Италия утеряла 25% производства. В сходном положении находились и другие страны Европы, многие из которых были захвачены до этого немцами.

Госсекретарь США Джордж Маршалл. Источник: http://www.aif.ru

Восточная Европа и вовсе лежала в руинах после разрушительных и тяжелых боев с гитлеровцами, которые вела Красная Армия.

Но самыми страшными были демографические потери: 55-60 млн человек погибло, до 100 млн были ранены, искалечены или пострадали.

Только в США ситуация не была такой печальной. По итогам войны на экономику США приходилось около 60% промышленного производства и более 30% экспорта стран капиталистического мира, а также почти 70% мирового золотого запаса. В такой ситуации державы и подошли к тому моменту, когда следовало решать, как экономически обустроить ситуацию в послевоенной Европе.

План

Американцы рассчитали всё по-военному точно. Джордж Маршалл – отставной генерал, которому новый президент США Гарри Трумэн, предложил пост госсекретаря в своей администрации. Маршалла можно назвать «ястребом», в то время в США соперничали две политические группировки, «ястребы» были за продолжение вмешательства в мировые дела, а неоизоляционисты предлагали ограничиться только Новым светом. Первые одержали верх, даже несмотря на то, что вторых поддерживал Генри Уоллес, бывший вице-президент США, называвший «план Маршалла» инструментом холодной войны.

План Маршалла наглядно. Источник: https://topnewsrussia.ru

Маршалл предложил дать Европе колоссальные по тем временам почти 13 млрд долларов. На эти деньги можно было действительно отстроить несколько стран заново. Для того чтобы решить, кто и сколько получит, американцы сформировали особую комиссию по экономической помощи, которая работала с правительствами Европейских стран, определяя размер помощи.

По этому плану СССР и восточноевропейские страны помощи не получали, Финляндия отказалась от неё сама.

Общая сумма ассигнований по плану Маршалла за 4 года (с 4 апреля 1948 по декабрь 1951) составила: на Англию (2,8 млрд), Францию (2,5 млрд), Италию (1,3 млрд), Западную Германию (1,3 млрд), Голландию (1 млрд). Всего же в обсуждении плана и получении помощи участвовали 16 европейских стран.

Источник: http://whatismoney.ru

Так же, как и ленд-лиз, предусматривавший оплату за помощь СССР в годы войны, а затем и возврат техники и вооружений, предоставленных Советскому Союзу, обратно в США, «план Маршалла» был совсем не бескорыстным шагом. Только делалось это не так открыто, как раньше. По сути страны Европы стали выгодным рынком сбыта, своеобразными колониями США. Большую часть помощи составляло топливо, сельхозпродукция и техника, а значит вырученные деньги за неё возвращались в Америку, обеспечивая мощный толчок к развитию экономики США.

Тем не менее за первые три года промышленное производство превысило показатели довоенного периода на 40%, а сельское хозяйство — на 20%. Снизился уровень безработицы, удалось обуздать инфляцию. Американские средства обеспечили порядка 11% ВВП Англии, 12% – Франции, почти 22% – Западной Германии и чуть более 33% – Италии.

Цена и последствия помощи

Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. От экономики до политики прямая дорога. Так вышло и в этот раз. Одним из условий плана было недопущение коммунистов и других левых сил в правительства стран получателей помощи, и это уже прямое политическое воздействие.

Источник: http://kolokolrussia.ru

Вторым фактором, стало расширение американского военного присутствия в Европе. Под предлогом мнимой военной угрозы со стороны СССР ускоренными темпами сколачивался блок НАТО , при полном потворстве зависящих от американцев политиков. Более того, сам процесс создания элитных политических групп в странах Европы оказался под контролем США. Интересно и то, что после окончания получения финансовой помощи США ввели в действие план по оказанию помощи военной (по стечению обстоятельств в тех же самых странах).

В таких условиях СССР и социалистические страны были вынуждены формировать свои международные органы для взаимопомощи. Иного выбора просто не было. В ответ на «план Маршалла» СССР создаёт Совет экономической взаимопомощи, а в военном отношении оформляется Организация стран Варшавского договора (ОВД) .

Источник: http://whatismoney.ru

Любопытно и то, что США, желавшие нажать на СССР и его союзников, просчитались. В короткие сроки и практически без помощи извне Советский Союз восстановился после войны. Экономики стран социалистического лагеря росли, а СССР набирал военную и экономическую мощь. По иронии судьбы план, ставший частью военного и экономического удушения нашей страны и наших союзников, стал лишь катализатором для роста военного и экономического потенциала СССР и сплочения вокруг него союзников.

Конечно, такая непродуманная внешняя политика западных стран привела к новому витку противостояния в холодной войне, но это уже история. А научить она нас может тому, что повторение подобных действий в наши дни, введение санкций и ограничений, может дать строго обратный результат. Поэтому мы можем лишь рекомендовать нашим заокеанским партнерам учить историю и не повторять ошибок прошлого.

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