Холодная война Холодная война На чтение: 1 минута

Холодная война : В 2 т. — (Военная история Российского государства / под ред. В.А. Золотарева) — М.: ИНЭС, РУБИН, 2014. Т. 1 : Противостояние двух сверхдержав / Путилин Б.Г., Золотарев В.А. — 984 с. Т. 2 : От Потсдама до Мальты / Илиевский Н.В. — 584 с.

Мировая политика второй половины ХХ века определялась глобальной идеологической, геополитической и экономической конфронтацией между Советским союзом и его союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками — с другой. Одной из главных составляющих «холодной войны» была идеология. Развернулась гонка ядерных и обычных вооружений. Но процесс накопления, использование ядерного потенциала стал бессмысленным по сути и противостояние двух систем перешло в экономическую сферу. Окончание «холодной войны» ознаменовалось прекращением идеологического противоборства и развалом социалистического блока. Но глубинные причины сохранились. По-прежнему мировая ракетно-ядерная война угрожает человечеству.

Авторы монографии «Противостояние двух сверхдержав» проанализировали сущность холодной войны, попытались выяснить источники и причины её возникновения, исследовали историческое значение и последствия. В книге изучен ценнейший фактический материал, необходимый для анализа исторических уроков, имеющих огромное значение для современного развития России и всего мира.

Материалы, собранные в заключительной части дилогии под названием «От Потсдама до Мальты», позволят оценить феномен холодной войны с позиций сегодняшнего дня и с этой точки зрения рассмотреть современные проблемы обеспечения военной безопасности Российского государства.

Вы можете ознакомиться с фрагментами этих изданий в нашей Библиотеке и при желании получить бесплатно для Вашего использования текст книги в формате .pdf. Для этого вам необходимо заполнить анкету и отправить ее вместе с запросом по адресу: kniga@istorianaroda.ru .

Холодная война. Том 1 Противостояние двух супердержав

Содержание

Введение

Глава 1. Преддверие холодной войны

Заключение

Литература

Технические страницы

Холодная война. Том 2 От Потсдама до Мальты

Содержание

К читателю

Глава 5. Военная сила в холодной войне

Заключение

Литература

Технические страницы

Серия книг «Военная история Российского государства» обобщает стратегические и военно-исторические исследования, проводимые Институтом экономических стратегий, Клубом православных предпринимателей и Русским биографическим институтом по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В рамках этого масштабного военно-исторического проекта благодаря поддержке предпринимателей, неравнодушных к судьбе нашего Отечества, уже изданы книги: «История Великой войны. 1941 – 1945» (в 2 томах); «Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии в 1813 – 1814 гг.»; «Воскресшая из пепла. Россия, век XVII»; «Холодная война. Противостояние двух сверхдержав. От Потсдама до Мальты» (в 2 томах), «Европа и Россия в огне Первой мировой войны. К 100-летию начала войны».

В главную редакционную коллегию проекта, возглавляемую действительным государственным советником Российской Федерации I класса В.А. Золотарёвым, входят ведущие военные историки России, экономисты, юристы, политологи, аналитики. Проводимые исследования обеспечивают целостность научного подхода к изучению национальной истории и позволяют переосмыслить современные проблемы обеспечения военной безопасности Российского государства.

Обложка: обложка книги «Холодная война в 2х томах. (Военная история Российского государства. Под ред. В.А. Золотарева) М.: ИНЭС, РУБИН, 2014. Том 1: Противостояние двух сверхдержав. Путилин Б.Г., Золотарев В.А. Том 2: От Потсдама до Мальты. Илиевский Н.В.

Источник: https://istorianaroda.ru