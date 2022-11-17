Информационные войны. «Холодная война»,часть 2: от разрядки до перестройки Карибский кризис (октябрь 1962 года) стал переломной точкой холодной войны. В том числе изменил направление и контексты информационного противостояния. Когда две ядерные державы оказались на волосок от обмена ударами, мир ужаснулся: угроза атомного апокалипсиса оказалась вполне реальной. На чтение: 2 минуты

Разрядка

Карибский кризис (октябрь 1962 года) стал переломной точкой холодной войны. В том числе изменил направление и контексты информационного противостояния. Когда две ядерные державы оказались на волосок от обмена ударами, мир ужаснулся: угроза атомного апокалипсиса оказалась вполне реальной.

Человечеству пришлось переосмыслить обстановку, в которой оно оказалось. Начался период «разрядки»: смягчение отношения между сверхдержавами и принятие курса на разоружение. В 1963 году подписан первый договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (Московский договор). Позже к разоружению присоединились другие страны, и появились новые соглашения. Курс политического и идеологически-информационного противостояния немного изменился, как изменялись и технические возможности ведения пропаганды. На какое-то время образ противника перестали показывать явно в негативном ключе, а наоборот демонстрировали, что с ним можно договориться.

Начало этому положила поездка Никиты Хрущёва в США (1959 год), широко освещаемая СМИ на Западе и в СССР. Это был ответный визит на посещение Москвы летом того же года вице-президентом США Ричардом Никсоном, который открыл знаменитую американскую выставку в Сокольниках. На выставке демонстрировалось достижение американской промышленности, социального сегмента, да и в целом американский быт. На Западе же увидели, что Хрущёв не опасный, бескомпромиссный злодей, а вполне себе харизматичный лидер, с которым можно договориться.

«После его визита в Америке вряд ли возросло число приверженцев коммунизма. Но личная популярность Хрущёва среди американцев и во всём мире заметно возросла, как и внимание к Советскому Союзу» , – Жорес Медведев, «Никита Хрущёв: политическая биография».

После Карибского кризиса удалось сместить акценты в противостоянии на космическую тему. Началась так называемая «космическая гонка» – удачный заземлитель враждебных настроений, который перевёл борьбу в русло научно-технического соперничества. И хотя первые годы космическая гонка разряжала обстановку и даже привела к сотрудничеству, к 1980-м годам ситуация обострилась. Тогда советское финансирование космической отрасли начало хромать, а США запустили программу «Звёздные войны» – проект размещения вооружений в космосе, в том числе на спутниках.

Горячие точки – идейные поля сражений

При этом соперничество двух сверхдержав, их стремление не в открытую мериться военным потенциалом и влиянием на международной арене привели к многочисленным вооружённым конфликтам в других государствах. СССР и США покровительствовали странам, где можно было установить идеологически-близкий режим. США контролировали правительство Панамы, имели влияние в Чили, Аргентине, на Тайване. Советский Союз налаживал отношения с бывшими африканскими колониями, поддерживая их антибуржуазную борьбу.

Эти противостояния выливались в многочисленные гражданские войны, где, как правило, коммунисты давали отпор олигархическим демократиям. Самые известные – Руанда, Сомали, Вьетнам и Корея. При этом каждая сторона обвиняла другую в жестоком империализме и эксплуатации стран третьего мира путём контроля марионеточных правительств. Во время вьетнамского конфликта СССР заметно обыграл США на фронте идеологической пропаганды на территории противника. Сочувствующие левым идеям американцы – а зачастую это были видные интеллектуалы, художники, артисты, журналисты и учёные – намеренно или неявно вербовались советскими разведчиками.

Считается, что именно таким образом удалось пропагандировать антивоенные и околокоммунистические настроения в среде американской молодёжи. Субкультуры вроде хиппи, рок-н-ролла, а также приверженцы свободного и мирного образа жизни повлияли на вывод американских войск из Вьетнама, что позволило сделать страну красной.

При этом нанести ответный удар по умам граждан СССР у американцев не было возможности: Страна Советов была заметно более «закрытой». Единичные диссиденты, как правило, действовали по собственным убеждениям и не имели поддержки с Запада. Но их истории использовались американской пропагандой как подтверждение многочисленных нарушений прав человека в СССР и подавления гражданских свобод. В антисоветской повестке активно эксплуатировалась тема закрытого непроходимой стеной Восточного Берлина, где «кровавые коммунисты» держали немцев, как в концлагере. Американские агенты влияния могли более-менее свободно действовать на территории других стран соцблока, что постепенно привело к их демократизации и декоммунизации (например, события «Пражской весны»).

Радио, телевидение, газеты

С 1960-х годов средства массовой информации становятся абсолютно доступны для большинства жителей стран первого и второго мира. Этим пользуются пропагандисты не только новостных изданий, отрабатывающих патриотическую «повестку» и выставляющих неприятеля в чёрном свете. К ним также присоединились всевозможные художники и творцы.

На Западе популярностью пользовались комиксы про супергероев или солдат с откровенно антисоветскими сценариями, где коммунистов изображали одиозными злодеями. В СССР те же цели выполняли агитплакаты и мультфильмы, в которых западные капиталисты были либо кровавыми агрессорами, либо просто нелепыми дурачками.

Больше всего на теме холодной войны оторвались, наверное, киношники. В США были сняты такие пропагандистские фильмы, как «Вторжение в США», «Красный рассвет», «Рэмбо 2 и 3», «Рокки 4» и «Красный скорпион». Подобные картины стали одной из главных причин возникновения в США устойчивого мифа о плохих русских. Примеры советских аналогов – картины «Акваланги на дне», «Тайна двух океанов», «Одиночное плавание», «Государственная граница», «Нейтральные воды» и «Над Тиссой».

В качестве ярких примеров пропагандистской литературы можно назвать бестселлеры таких авторов, как Т. Клэнси, Ф. Форсайт, Й. Флеминг, Ю. Семёнов. Многие их книги разошлись миллионными тиражами по всему миру и были экранизированы. Например, «Охота за "Красным Октябрём"» Тома Клэнси, «ТАСС уполномочен заявить» Юлиана Семёнова, и, конечно же, фильмы про агента 007 Джеймса Бонда, снятые по мотивам произведений Йена Флеминга.

Хотя пропагандисты работали по одним и тем же правилам, американские производители не разделяли советских людей на хороших и плохих русских. Шаржированными выходили практически все персонажи советского происхождения. В советской же пропаганде прослеживалась идея солидарности трудящихся всех стран и народов. В любом случае все эти пропагандистские произведения объединяет одно: они показывают, как «наши хорошие парни» побеждают «их плохих захватчиков», защищая свою страну.

«Я родился в середине 60-х. Пропаганда, которую помню я, была отчасти антикоммунистической, но в основном антиядерной. Так просто сложилось, что СССР был второй страной с наибольшим количеством ядерного оружия. Я никогда не рос с ненавистью к людям из других стран, хотя думал, что идеи их правительств ошибочны.

Да, было обычным делом винить во всём «проклятых коммунистов». К 80-м пропаганда, финансируемая правительством, почти сошла на нет, её место заняли киношники. Фактически половина глупых высокобюджетных боевиков, вышедших в 80-х, была пропитана патриотической чушью времён холодной войны. Каждый герой тогда убил несколько коммуняк на экране, завернувшись в американский флаг, причём Сильвестр Сталлоне, вероятно, убил больше всего», – вспоминает американец.

Во время перестройки СССР становится более открытым благодаря политике гласности. Секреты западного образа жизни перестают быть чем-то сакральным. В США резко снижается финансирование антисоветской пропаганды, а в союзных СМИ к американцам начинают относиться более дружественно. Например, во время войн на Ближнем Востоке (операция «Буря в пустыне») действия американских военных подавались в телерепортажах в положительном ключе.

Маховик информационной войны замедлился, чтобы вновь раскрутиться в 21-м веке. Вот только теперь для этого применяются новые технологии.

Обложка. Н. Хрущёв и Дж. Кеннеди https://www.kinopoisk.ru/