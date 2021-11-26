ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБО́ЧИХ ПАРТИЙ (Ин­форм­бю­ро) - международный центр ряда европейских коммунистических и рабочих партий.

Соз­да­но в Поль­ше в сентябре 1947 года по ре­шению ин­фор­мационного со­ве­ща­ния ком­му­ни­стических пар­тий. Про­су­ще­ст­во­ва­ло до 1956 года. В Ин­форм­бю­ро бы­ли пред­став­ле­ны Бол­гар­ская ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия, Вен­гер­ская пар­тия тру­дя­щих­ся (см. Вен­гер­ская со­циа­ли­сти­че­ская ра­бо­чая пар­тия), Италь­ян­ская ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия , Поль­ская объ­е­ди­нён­ная ра­бо­чая пар­тия , Ру­мын­ская ра­бо­чая пар­тия, Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия Со­вет­ско­го С­о­ю­за , Фран­цуз­ская ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия, Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия Че­хо­сло­ва­кии, Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия Юго­сла­вии (до 1948 года).

Ин­форм­бю­ро со­стоя­ло из пред­ста­ви­те­лей Центральных ко­ми­те­тов этих пар­тий; ста­ви­ло це­лью об­мен опы­том и ко­ор­ди­на­цию их дея­тель­но­сти. По­сле­дую­щие со­ве­ща­ния про­во­ди­лись в январе 1948 года, в ию­не 1948 года (Ру­мы­ния), в но­ябре 1949 года (Венг­рия). На со­ве­ща­ни­ях был при­нят ряд до­ку­мен­тов: Дек­ла­ра­ция по во­про­су о ме­ж­ду­народном по­ло­же­нии (по док­ла­ду А.А. Жда­но­ва ; 1947 год); резолюции – «Об об­ме­не опы­том и ко­ор­ди­на­ции дея­тель­но­сти пар­тий» (1947 год), «За­щи­та ми­ра и борь­ба с под­жи­га­те­ля­ми вой­ны» (по док­ла­ду М.А. Су­сло­ва ; 1949 год), «Един­ст­во ра­бо­че­го клас­са и за­да­чи ком­му­ни­стических и ра­бо­чих пар­тий» (по док­ла­ду П. Толь­ят­ти; 1949 год). Ин­форм­бю­ро при­ня­ло так­же два по­ста­нов­ле­ния (1948 год и 1949 год) о КП Юго­сла­вии и по­ли­ти­ке И. Ти­то .

Ме­стом пре­бы­ва­ния Ин­форм­бю­ро сна­ча­ла был Бел­град (1947-1948 годы), за­тем Бу­ха­рест (1948-1956 годы). Пе­чат­ный ор­ган с 1947 года по 1956 год - газета «За проч­ный мир, за на­род­ную де­мо­кра­тию!».

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