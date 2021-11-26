ЕДИНОГЛАСИЯ ПРИНЦИП
ЕДИНОГЛАСИЯ ПРИНЦИП - в международном праве один из важнейших принципов Устава ООН, согласно которому для принятия Советом Безопасности решений по всем вопросам, кроме процедурных, необходимо, чтобы за них были поданы голоса 9 из 15 членов Совета Безопасности, включая совпадающие голоса всех постоянных членов Совета - РФ, США, Великобритании, Франции и Китая (статья 27 Устава ООН).
Достаточно одному постоянному члену Совета Безопасности проголосовать против, и решение считается отклонённым (вето постоянного члена). Принцип единогласия исходит из предпосылки, что содействие установлению и поддержанию международного мира и безопасности требует согласованных действий. Принцип единогласия является существенной гарантией международного мира и предпосылкой развития мирных отношений между всеми государствами.