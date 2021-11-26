БАЛКАНСКИЙ ПАКТ

Военно-политический блок трех Балканских государств: Греции , Турции и Югославии.

Основными правовыми документами являлись подписанные в г. Анкара Договор о дружбе и сотрудничестве от 28 февраля 1953 и в г. Блед Договор о союзе, политическом сотрудничестве и взаимной помощи от 9 августа 1954. Целью Б. п. было обеспечение безопасности трех стран в условиях холодной войны мировых держав.

Пакт был рассчитан на 20 лет, но уже вскоре после подписания начался кризис организации из-за греко-турецких противоречий по Кипру и улучшения советско-югославских отношений. Фактически перестал существовать к концу 1950-х.

Автор статьи: А. А. Улунян.

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