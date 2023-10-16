СПО | Всеобщая история

Война, которую назвали "странной"

Некрич А. М.

В этой книге рассказано об одном из сложнейших периодов Второй мировой войны, получившем в истории необычное название – «странная война», «сумеречная война», «война утраченных возможностей». События, происходившие в первые месяцы войны, – с сентября 1939 г. по апрель – май 1940 г., – и в самом деле были необычными. Две крупные европейские державы – Англия и Франция – находились в состоянии войны с Германией, но в действительности военных действий не вели. Из этой книги читатель узнает, почему это произошло. Автор на основе широкого использования различных источников не только знакомит читателей с историей крупных капиталистических государств, но и сообщает интересные факты из истории Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии, Люксембурга. Читатель познакомится с тем, как же случилось, что все эти государства пали жертвами гитлеровской агрессии, узнает о попытках империалистов превратить начавшуюся войну с Германией в войну всего капиталистического лагеря против Советского Союза. Отдельная глава посвящена судьбе Чехословакии и Польши, ставших жертвами фашистской агрессии.