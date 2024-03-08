ТРЕБЛИНКА

Требли́нка ( нем. SS-Sonderkommando Treblinka, польск. Treblinka) — комплекс немецких концентрационных лагерей на территории оккупированной Польши, включавший в себя трудовой лагерь (Т. I) и лагерь смерти (Т. II). Т. I был построен летом 1941 для работ в гравийном карьере, его комендантом стал гауптштурмфюрер СС Т. фон Эйпен. Администрацию составляли 20 сотрудников СС и около 100 вахманов — бывших советских военнопленных, перешедших на сторону врага. Т. II был построен в 1942 в 2 км от Т. I и действовал до октября 1943. Уничтожение людей здесь проходило в замаскированных под душевые газовых камерах, всего за 13 месяцев было уничтожено около 800 тыс. заключенных, 95 % из них было польскими евреями. Среди убитых — польский педагог и писатель Я. Корчак, отказавшийся оставить своих воспитанников из интерната, и его коллега С. Вильчинская. 2 августа 1943 заключенные предприняли попытку восстания, в результате которой многим удалось бежать.

Лит.: Треблинка. Исследования. Воспоминания. Документы. М., 2021. И. А. Кукушкина.