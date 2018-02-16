Cобытия Второй мировой войны Сегодня любят повторять фразу о том, что война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Есть ли конец у этой войны, когда поисковики каждый сезон находят сотни и сотни погибших солдат, так и оставшихся на поле боя? На чтение: 4 минуты

Сегодня любят повторять фразу о том, что война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Есть ли конец у этой войны, когда поисковики каждый сезон находят сотни и сотни погибших солдат, так и оставшихся на поле боя? Этой работе нет конца, а многие политики и военные, да и просто не очень здоровые люди, уже который год размахивают дубинками, мечтают вновь поставить на место «зарвавшиеся», по их мнению, страны, перекроить мир, отнять то, что не получается получить мирным путем. Эти горячие головы постоянно пытаются разжечь огонь новой мировой войны в разных странах мира. Уже тлеют запалы в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке. Загорится в одном месте, а рванет везде! Говорят, что на ошибках учатся. К сожалению, это не совсем так, и две мировые войны в одном только XX веке тому свидетельство.

Историки до сих пор спорят, сколько погибло? Если 15 лет назад они утверждали, что более 50 миллионов человек, то теперь добавилось еще 20 миллионов. Насколько верны будут их подсчеты еще через 15 лет? Ведь то, что было в Азии (особенно в Китае), скорее всего, оценить просто невозможно. Война и связанные с ней голод и эпидемии свидетельств в тех краях просто не оставили. Неужели это никого не может остановить?!

Шесть лет продолжалась война. Под ружье встали армии 61 страны с общим количеством населения 1700 миллионов человек, то есть 80 % всего земного населения. Боевые действия охватили 40 стран. И самое страшное то, что количество погибших среди гражданских лиц превысило количество погибших в военных действиях в несколько раз.

Предшествующие события

Возвращаясь ко Второй мировой войне, надо отметить, что она началась не в 1939 году, а скорее всего – в 1918-м. Первая мировая закончилась не миром, а скорее перемирием, первый раунд глобального противостояния был завершен, а в 1939 году начался второй.

После Первой мировой войны многие государства Европы исчезли с политической карты, формировались новые. Кто победил, не хотел расставаться с приобретениями, а кого победили – хотел вернуть утраченное. Надуманное решение некоторых территориальных вопросов тоже вызывало раздражение. А ведь в Европе всегда территориальные вопросы решались силой, оставалось только подготовиться.

Очень близкие к территориальным, присоединялись и колониальные споры. В колониях местное население уже не хотело жить по-старому и постоянно поднимало освободительные восстания.

Еще больше обострилось соперничество между европейскими государствами. Как говорится, на обиженных воду возят. Германия была обиженной, но возить воду для победителей не собиралась, несмотря на то, что ее возможности сильно ограничили.

Немаловажным фактором для подготовки будущей войны стали диктатуры. Они начали плодиться в Европе в предвоенные годы с удивительной скоростью. Диктаторы сначала самоутверждались в своих странах, развивая армии для успокоения своих народов, с дальнейшим прицелом на захват новых территорий.

Был еще один немаловажный фактор. Это появление СССР, который по своей силе не уступал Российской империи. А еще СССР создал опасность распространения коммунистических идей, которое допустить европейские страны никак не могли.

Началу Второй мировой войны предшествовало много разных дипломатических и политических факторов. Версальские договоренности 1918 года совершенно не устраивали Германию, а пришедшие к власти нацисты создали блок фашистских государств.

К началу войны состоялась окончательная расстановка враждующих сил. С одной стороны были Германия, Италия и Япония, а с другой – Великобритания, Франция и США. Главным желанием Великобритании и Франции было правдой и неправдой отвести от своих стран угрозу германской агрессии, а также направить ее на Восток. Очень хотелось столкнуть нацизм с большевизмом. Эта политика в результате привела к тому, что, несмотря на все усилия СССР, предотвратить войну не удалось.

Кульминацией политики умиротворения, которая расшатывала политическую обстановку в Европе и, по сути, подталкивала к развязыванию войны, стало Мюнхенское соглашение 1938 года между Великобританией, Францией, Германией и Италией. По этому соглашению Чехословакия «добровольно» передавала Германии часть своей страны, а через год, в марте 1939-го, была вообще оккупирована и перестала существовать как государство. В этом разделе Чехословакии поучаствовали также Польша и Венгрия. Это было начало, на очереди стояла Польша.

Длительные и бесплодные переговоры Советского Союза с Англией и Францией о взаимопомощи при возникновении агрессии привели к тому, что СССР подписал с Германией договор о ненападении. Наша страна смогла почти на два года отсрочить начало войны, и эти два года позволили ей укрепить обороноспособность. Данный договор способствовал и заключению пакта о нейтралитете с Японией.

А Великобритания и Польша буквально накануне войны, 25 августа 1939 года, подписали соглашение о взаимопомощи, к которому через несколько дней присоединилась и Франция.

Начало Второй мировой войны

1 сентября 1939 года, после провокации, устроенной немецкими спецслужбами, начались боевые действия против Польши. Через два дня Англия и Франция объявили войну Германии. Их поддержали Канада, Новая Зеландия и Австралия, Индия и страны Южной Африки. Так захват Польши превратился в мировую войну. Но реальной помощи Польша так и не получила.

Две немецкие армии в составе 62 дивизий в течение двух недель полностью оккупировали Польшу. Правительство страны уехало в Румынию. Героизма польских солдат не хватило, чтобы отстоять страну.

Так начался первый этап Второй мировой войны. Англия и Франция до мая 1940 года не меняли своей политики, они до последнего надеялись, что Германия продолжит свое наступление на Восток. Но все оказалось не совсем так.

Важнейшие события Второй мировой войны

В апреле 1940 года на пути немецкой армии оказалась Дания и сразу же за ней Норвегия. Продолжая выполнять свой план «Гельб», немецкая армия приняла решение напасть на Францию через соседние с ней страны – Нидерланды, Бельгию и Люксембург. Французская линия обороны Мажино не выдержала, и уже 20 мая немцы вышли к Ла-Маншу. Армии Голландии и Бельгии капитулировали. Французский флот был разбит, часть армии смогли эвакуировать в Англию. Правительство Франции уехало из Парижа, и был подписан акт о капитуляции. На очереди – Великобритания. Прямого вторжения пока не было, но немцы создали блокаду острова и забросали английские города бомбами с самолетов. Стойкая оборона острова в 1940 году (Битва за Англию) лишь ненадолго сдержала агрессию. Война в это время начала развиваться на Балканах. 1 апреля 1940 года фашисты захватили Болгарию, 6 апреля – Грецию и Югославию. В результате вся Западная и Центральная Европа оказалась под властью Гитлера. Из Европы война перекинулась в другие части света. Итало-немецкие войска начали наступления в Северной Африке, а уже осенью 1941 года планировалось приступить к завоеванию Среднего Востока и Индии с дальнейшим соединением германских и японских войск. А в разрабатываемой директиве № 32 германский милитаризм предполагал, что, решив английскую проблему и разгромив СССР, он устранит влияние англосаксов на американском континенте. Германия начала подготовку к нападению на Советский Союз.

С нападением на Советский Союз 22 июня 1941 года начался второй этап войны. На уничтожение Советского Союза Германия и ее союзники бросили невиданную в истории армию вторжения. В ее составе было 182 дивизии и 20 бригад (около 5 миллионов человек, около 4,4 тысячи танков, 4,4 тысячи самолетов, более 47 тысяч орудий и минометов, 246 кораблей). Германию поддержали Румыния, Финляндия, Венгрия. Помощь оказывали Болгария, Словакия, Хорватия, Испания, Португалия и Турция.

Советский Союз не в полной мере был готов к отпору этого нашествия. И поэтому лето и осень 1941 года были наиболее критическими для нашей страны. Фашистские войска смогли продвинуться от 850 до 1200 километров вглубь нашей территории. Был блокирован Ленинград, немцы находились в опасной близости от Москвы, были захвачены большие части Донбасса, Крым, оккупирована Прибалтика.

Но война с Советским Союзом пошла не по плану немецкого командования. Провалился молниеносный захват Москвы и Ленинграда. Поражение немцев под Москвой разрушило миф о непобедимости их армии. Перед немецкими генералами встал вопрос затяжной войны.

Именно в это время начался процесс объединения всех военных сил в мире против фашизма. Черчилль и Рузвельт официально объявили, что будут поддерживать Советский Союз, и уже 12 июля СССР и Англия заключили соответствующий договор, а 2 августа и США обязались оказывать экономическую и военную помощь русской армии. 14 августа Англия и США обнародовали Атлантическую хартию, к которой присоединился СССР.

В сентябре советские и английские войска заняли Иран, чтобы не допустить создания фашистских баз на Востоке. Создается антигитлеровская коалиция.

Декабрь 1941 года ознаменовался обострением военной ситуации в Тихом океане. Японцы напали на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор. Две крупнейшие страны вступили в войну. Американцы объявили войну Италии, Японии и Германии.

Но на Тихом океане, в Юго-Восточной Азии и Северной Африке не все складывалось в пользу союзников. Япония захватила часть Китая, Французский Индокитай, Малайю, Бирму, Таиланд, Индонезию, Филиппины, Гонконг. Силы армии и флота Великобритании, Голландии и США понесли большие потери в Яванской операции.

Третий этап войны принято считать переломным. Военные действия в это время отличались масштабностью и напряженностью. Открытие Второго фронта откладывалось на неопределенное время, и немцы бросили все силы для овладения стратегической инициативой на Восточном фронте. Судьба всей войны решалась под Сталинградом и Курском. Сокрушительные победы советских войск в 1943 году послужили сильным мобилизующим стимулом для дальнейших действий.

Тем не менее до активных действий союзников на Западном фронте было еще далеко. Они ждали дальнейшего истощения сил Германии и СССР.

25 июля 1943 года из войны вышла Италия, итальянское фашистское правительство было ликвидировано. Новая власть объявила войну Гитлеру. Фашистский союз начал разваливаться.

6 июня 1944 года был наконец-то открыт Второй фронт, и начались более активные действия западных союзников. В это время фашистская армия была вытеснена с территории Советского Союза и началось освобождение европейских государств. Совместные действия стран антигитлеровской коалиции привели к окончательному разгрому немецких войск и капитуляции Германии.

В то же время война на Востоке шла в полном объеме. Японские силы продолжали угрожать советской границе. Окончание войны с Германией позволило США усилить свои армии, воюющие против Японии. Советский Союз, верный союзническим обязательствам, перебросил на Дальний Восток свои армии, которые также приняли участие в боевых действиях. Война на Дальнем Востоке и на территориях Юго-Восточной Азии была завершена 2 сентября 1945 года. В этой войне США применили ядерное оружие против Японии.

Итоги и последствия Второй мировой войны

Главным итогом Второй мировой войны в первую очередь следует считать победу над фашизмом. Исчезла угроза порабощения и частичного уничтожения человечества.

Наибольшие потери понес Советский Союз, который принял на себя главный удар немецкой армии: 26,6 миллиона человек. Жертвы СССР и сопротивление Красной Армии в результате и привели к краху рейха. Людские потери не обошли стороной ни один народ. В Польше погибло больше 6 миллионов человек, в Германии – 5,5 миллиона. Была уничтожена огромная часть еврейского населения Европы.

Война могла привести к крушению цивилизации. Народы мира на глобальных судебных процессах осудили военных преступников и фашистскую идеологию.

Появилась новая политическая карта планеты, которая тем не менее опять разделила мир на два лагеря, что в перспективе все равно стало поводом для возникновения напряжения.

Применение американцами ядерного оружия в Нагасаки и Хиросиме вынудило Советский Союз ускорить разработку собственного атомного проекта.

Война изменила и экономическое положение стран во всем мире. Европейские государства были выбиты из экономической элиты. Экономическое господство перешло к Соединенным Штатам Америки.

Была создана Организация Объединенных Наций (ООН), которая дала надежду, что страны в дальнейшем смогут договориться и тем самым будет исключена сама возможность появления таких конфликтов, как Вторая мировая война.