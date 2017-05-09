На войне всегда побеждают Ивановы. К годовщине участия польских солдат в Параде Победы в Москве 9 мая 2010 года рота почётного караула Войска Польского в составе воинских формирований стран антигитлеровской коалиции торжественным маршем прошла по Красной площади. На чтение: 2 минуты

В этот же день в 1945 году: День Победы в Великой Отечественной войне

9 мая 2010 года рота почётного караула Войска Польского в составе воинских формирований стран антигитлеровской коалиции торжественным маршем прошла по Красной площади.

4 мая 2017 года официальный представитель МИД России прокомментировала на брифинге в Севастополе очередные действия властей в Варшаве, нацеленные на искорененение памяти о советских воинах. Мария Захарова обратилась к простым полякам – не боятся ли они, что через десять лет в учебниках истории, по которым будут учиться их дети, будет написано, что Варшаву от фашистов освобождали инопланетяне. Носители внеземного разума на самом деле могут помочь продвижению нынешней экзотической польской версии истории Второй мировой войны. Потому что теперь главные герои польских политиков в той войне – т.н. «проклятые солдаты» – те немногочисленные партизаны, что пытались бороться с новой властью, пришедшей сюда с победами Красной армии. Между тем ещё совсем недавно польское общество почитало совсем других героев и искренне посылало своих солдат на Красную площадь.

Четыре танкиста и капитан Клосс

29 декабря 2016 года в Кракове умхер 95-летний Ежи Помяновский, основатель и главный редактор журнала на русском языке «Новая Польша». Биография у этого человека была богатой и чересполосной – оказавшись в годы войны в СССР, он закончил в Москве медицинский институт, по возвращении в Польшу выбрал карьеру литератора и переводчика, из коммуниста со временем превратился в эмигранта. Помимо известных полякам переводов Бабеля и Солженицына Помяновский прочно остался в истории как литературный руководитель киностудии «Сирена» - той самой, где в 1960-е годы снимались хорошо известные и у нас польские сериалы о войне «Ставка больше, чем жизнь» и «Четыре танкиста и собака».

От капитана Клосса и бравых танкистов многие простые поляки не хотят отказываться и сегодня – при всей романтизации и гиперболизации реальной истории дух времени был схвачен там очень верно. В шестидесятые годы почти вся Польша считала освободителей освободителями, своих солдат, сражавшихся на всех фронтах против Гитлера – героями без, а проклятых солдат – бандитами и безнадёжными историческими неудачниками. Ни намёков, ни экивоков попросту не нужно было – и в этом отношении Польша выгодно отличалась от Западной Украины или Хорватии, где часть населения упрямо числила за героев отнюдь не антифашистов.

Бонд всего лишь 007, агент № 1 – Иванов

Среди популярных среди поляков героев тех правильных шестидесятых был и человек по фамилии Иванов. Человек в отличие от Клосса и танкистов реальный и с биографией ещё более пёстрой, чем у покойного Помяновского. Отцом одного из самых ненавидимых немцами диверсантов Второй мировой войны был полковник русской армии Владимир Иванов, матерью – полька, купеческая дочь Леонарда Шайнович. Молодых, выходивших из большого православного собора на Саксонской площади в Варшаве, поджидал отвергнутый Леонардой воздыхатель с револьвором – от смерти их спас двоюродный брат покушавшегося, схвативший того в последний момент за руку.

С началом Первой мировой семья Ивановых с сыном Георгием, родившимся 14 декабря 1911 года, перебралась на Кавказ, в Карс, а оттуда Леонарда в 1925 году уехала в Салоники уже с новым мужем, греческим торговцем Янисом Ламбрианидисом. В Греции юношу уже звали Георгиос, он не просто научился хорошо плавать, но стал рекордсменом двух стран – Греции и Бельгии, где учился. Отлично играл в водное поло, стал в этом виде спорта чемпионом Польши и в 1935-м получил ещё и польское гражданство.

В апреле 1941 года накануне захвата Салоник гитлеровцами Иванов покинул город, добрался до Палестины, где собирался вступить в польские вооружённые формирования. Но поляки отнеслись к Иванову из Греции с недоверием, а вот британские спецслужбы таким комплексом неполноценности не страдали, и в октябре 1941-го диверсант под кодовым именем 033B и фальшивыми документами на имя Кириакоса Париссиса приступил к работе.

Человек-рыба: из памяти не вычёркивать

Вплоть до гибели 4 января 1943 года Иванов сумел здорово насолить гитлеровцам – дерзкий диверсант мог появляться в мундире немецкого офицера в афинской резиденции нацистской партии, ловко устраивал своих людей на предприятие по ремонту двигателей для фашистских самолётов, да так удачно, что гитлеровские лётчики после часа полёта вынуждены были экстренно искать место для посадки. Георгий идеально использовал свои качества пловца, устанавливая на гитлеровских подлодках магнитные мины.

В марте 1942 года он в тяжелейших условиях установил мину на подводной лодке U-133, после чего больше четырёх часов плыл до монарстыря св. Иеронима, сумев остаться незамеченным. Субмарина тем временем вышла в море, взорвалась через несколько часов, а из команды в 45 человек не уцелел ни один человек. Досталось от Иванова и режиму Франко – в порту Пирея он заложил взрывное устройство под транспортное судно «Сан Исидоре» с грузом амуниции для вермахта. Корабль взорвался в открытом море, случайно спасся лишь его капитан, остальные погибли.

Немецкие и итальянские оккупанты сбились с ног в поисках дерзкого агента. Дважды ему удавалось бежать из-под ареста, но третье задержание 8 сентября 1942 года оказалось роковым. Схваченный итальянцами, он уже 2 декабря получил одновременно сразу три смертных приговора. А погиб, как жил – при попытке к бегству.

Греки до сих пор почитают Георгиоса Иванова своим национальным героем, в 1960-е к ним присоединились и поляки, для которых он не просто Иванов, а Иванов-Шайнович (к фамилии отца присоединили фамилию матери). Прославил знаменитого диверсанта писатель Станислав Штрумпф-Войткевич в повести «Агент № 1», по которой был снят одноимённый остросюжетный фильм.

В 1969 году русский перевод книги польского литератора выпустило в Москве издательство «Молодая гвардия». Так Иванов стал героем уже трёх народов, да и британцы заслуги своего агента не забывали. Не вычеркнут он и сейчас – исторический публицист Мартин Шиманяк включил Георгия-Ежи-Георгиоса в свою книгу о самых знаменитых польских воинах всех времён, а либеральная «Газета выборча» накануне 9 мая вместо традиционных «разоблачений сталинизма» поместила текст Шиманяка о подвигах сына полковника Владимира Иванова.

***

История Иванова лишний раз подчёркивает, что Победа у нас – что с поляками, что с греками – общая, и изменить это уже не дано никому. Ивановых не победить никакому Гитлеру и даже в союзе с Муссолини. Так что у поляков выбор остаётся – вполне можно обойтись и без инопланетян. Гораздо лучше со своим почётным караулом – и на Красную площадь…