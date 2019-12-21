Майданек как он есть: тринадцать фактов Книга «Концентрационный лагерь Майданек. Исследования. Документы. Воспоминания» На чтение: 2 минуты

В России о Майданеке слышали многие, но перед вами первая книга на русском языке, посвященная этому лагерю смерти. Впервые публикуются ключевые документы польско-советской чрезвычайной комиссии, воспоминания выживших в нем узников, переводы с немецкого и польского языков. Предлагаем читателю 13 интересных и значимых фактов о лагере смерти, созданном Третьим рейхом на территории оккупированной Польши.

1. Майданеком лагерь официально никогда не назывался. В 1941 – начале 1943 г. он был лагерем для военнопленных СС, затем – концентрационным лагерем «Люблин». Название «Майданек» польское, происходит от местности, где он находился. Концлагерь СС «Майданек» существовал с октября 1941 года по июль 1944-го. Он был первым концлагерем СС, освобожденным союзниками (РККА). Несмотря на масштабную пресс-конференцию для международных СМИ и сохранившиеся следы убийств, на западе не уделили должного внимания Майданеку.

2. Помните историю с производством абажуров из человеческой кожи? Это было в Бухенвальде в августе 1941 года. Абажур сделали по просьбе коменданта К.О. Коха. Спустя месяц его назначили комендантом Майданека.

3. Двое из пяти комендантов лагеря – К.О. Кох и Г. Флорштедт – были расстреляны за коррупцию самими нацистами в апреле 1945 года в Бухенвальде, где они и начинали карьеру.

4. Как правило, в комендатуре лагеря служили несколько десятков эсэсовцев, внешнюю охрану несли части батальона СС «Мертвая голова». Несколько сотен служащих были коллаборационистами. Это были либо выпускники учебной школы СС в м. Травники (из числа бывших пленных), либо служащие литовских полицейских вспомогательных батальонов. Среди младших командиров последних был Антанас Балтусис-Жвеяас, который ныне прославляется в Литве как один из национальных героев.

5. Майданек создавался как резервуар рабочей силы для масштабной тыловой базы СС под Люблином. Планировалось, что здесь будут 150 тысяч рабов и военный городок СС на 60 тысяч. Однако из-за победы РККА под Москвой реализовать планы не удалось.

6. Майданек превратился в концлагерь, где прежде всего занимались экономической эксплуатацией. Для эсэсовской компании DAW он был самым доходным в 1942 году. В 1943 году лагерь был третьим по числу постоянных узников (до 25 тысяч) во всей системе концлагерей и первым – по количеству умирающих от истощения.

7. В политику уничтожения евреев Майданек был вписан с весны 1942 года: сюда отправляли работоспособных евреев и перераспределяли по другим местам. Более того, сотни тысяч евреев, убиваемых в основных центрах уничтожения, грабили. Их вещи свозили в Люблин. Заключенные Майданека участвовали в их сортировке и отправке в Германию.

8. Только с осени 1942 года по осень 1943-го здесь намеренно убивали евреев в газовых камерах. Майданек стал лагерем смерти. Сюда отправляли тех евреев, кого не успевали убивать в Собиборе, Треблинке и Белжеце. Общее количество убитых евреев оценивается в 60-80 тысяч человек (в Собиборе – 250 тыс., Белжеце – 450 тыс. за тот же период). Самая массовая акция уничтожения состоялась 3 ноября 1943 года: 18,4 тыс. евреев просто расстреляли, а тела сожгли. В историю операция вошла под названием «Праздник урожая» («Эрнтефест»). Несмотря на то, что крематорий стал символом Майданека, трупы обычно сжигали в специальных ямах. Они горели днями. Сохранившийся крематорий был введен в строй осенью 1943 года, когда массовые убийства уже прекратились.

9. Происходившие убийства были «секретом Полишинеля». С самого начала гражданские фирмы из Люблина занимались строительством лагеря, нацисты нанимали польских технических специалистов. Окрестные жители слышали крики убиваемых людей, дым от костров, в которых сжигали тысячи трупов, был хорошо виден из Люблина.

10. История Майданека является еще и историей сопротивления. Известны не менее 500 случаев побега, причем наиболее крупный случился 14 июля 1942 года. Группа из более чем 80 советских пленных ночью накинула одеяла на колючую проволоку и бежала. Комендант К.О. Кох приказал расстрелять оставшихся пленных и объявил, будто он сумел предотвратить побег. Правда быстро открылась, комендант был уволен. Судьба бежавших неизвестна, вероятно, все они погибли либо во время преследования, либо в боях, если добрались до партизанских отрядов.

11. Условия содержания в Майданеке были ужасными. Сохранились воспоминания двоих узников (июнь 1942 г. и май 1943 г.), которые после нескольких дней пребывания здесь были переведены в Аушвиц.

12. Кого только в Майданеке не было: и евреи, и поляки, и советские пленные. Затем был организован отдельный женский лагерь. Пытались создать детский лагерь. Через Майданек угоняли на запад мирных жителей Беларуси. В начале 1944 года сюда свозили больных узников других лагерей. Но в 1942-1943 годах евреи составляли 60-80%.

13. Сложно сказать, сколько всего человек прошло через Майданек. Изначально говорили чуть ли не о 2 млн. Затем цифра снижалась. В настоящее время общее количество заключенных, прошедших через этот концлагерь, оценивается польскими историками из Музея Майданека минимум в 150 тысяч. Авторитетная «Энциклопедия лагерей и гетто», выпускаемая Американским Мемориальным музеем Холокоста, указывает, что зарегистрированных узников было не менее 250 тысяч, а общее количество жертв оценивает в 80-120 тысяч человек в главном лагере и до 20 тысяч в сублагерях.