Краткий курс истории. Величайший британец 30 ноября 1874 года родился выдающийся английский и мировой политический деятель, личность которого, безусловно, важна и для истории России. Речь о сэре Уинстоне Леонарде Спенсере-Черчилле. Талантливый упрямец Воспитанием Уинстона фактически занималась няня Элизабет Энн Эверест, поскольку отец был постоянно занят политическими делами, а мать увлечена светской жизнью. В подготовительной школе юный Черчилль регулярно нарушал дисциплину, за что его пороли, а после перевода в школу без телесных наказаний он занимал 13-е место по поведению в рейтинге учеников класса из 13 человек. Однако Черчилль был от природы одарен, обладал феноменальной памятью, испытывал любовь к чтению (в 1953 году, кстати, Черчилль был удостоен... На чтение: 1 минута

30 ноября 1874 года родился выдающийся английский и мировой политический деятель, личность которого, безусловно, важна и для истории России. Речь о сэре Уинстоне Леонарде Спенсере-Черчилле.

Талантливый упрямец

Воспитанием Уинстона фактически занималась няня Элизабет Энн Эверест, поскольку отец был постоянно занят политическими делами, а мать увлечена светской жизнью. В подготовительной школе юный Черчилль регулярно нарушал дисциплину, за что его пороли, а после перевода в школу без телесных наказаний он занимал 13-е место по поведению в рейтинге учеников класса из 13 человек. Однако Черчилль был от природы одарен, обладал феноменальной памятью, испытывал любовь к чтению (в 1953 году, кстати, Черчилль был удостоен Нобелевской премии по литературе). Но эти качества сочетались с поразительным упрямством. Так, при поступлении в колледж вместо требовавшейся работы по латыни Уинстон нарисовал на листе единицу и расставил кляксы, хотя латынь знал великолепно.

Беглец-политик

С 1895 по 1899 год Черчилль пребывает на службе в королевской армии. Будучи военным корреспондентом, он посещает Кубу, Индию, участвует во Второй англо-суданской и Второй англо-бурской войнах. Именно побег из бурского плена превращает Черчилля в знаменитость, после чего в возрасте 26 лет он впервые становится членом парламента от партии консерваторов. Сторонник социальных реформ, Черчилль выступает инициатором введения закона о минимальной заработной плате и продолжительности рабочего дня, который в 1908 году стал первым подобным законом в истории Великобритании. За год пребывания на посту министра внутренних дел (с зимы 1910 по осень 1911 года) Черчилль показал себя умелым политиком и был назначен первым лордом Адмиралтейства. На этом посту он провел важнейшие реформы на флоте. Однако в годы Первой мировой войны на своем высоком посту Черчилль совершил несколько спорных действий, из-за чего отправился в отставку, а вскоре – на Западный фронт. Кстати, после войны Черчилль выступил рьяным сторонником интервенции в Россию, чтобы «задушить большевизм в колыбели».

Премьер-министр

В канун Второй мировой войны Черчилль выступал с жесткой критикой политики умиротворения Гитлера, которую вело английское правительство. Причем свою жесткую позицию в отношении гитлеровской Германии он сохранил и на посту премьер-министра Великобритании (с мая 1940 года), хотя многие члены его кабинета открыто говорили о дипломатических методах. Черчилль входил в состав так называемой Большой тройки вместе со Сталиным и президентом США Рузвельтом. В 1946 году Фултонская речь Черчилля послужила началу холодной войны. В 76 лет Черчилль вернулся на должность премьер-министра, с которой до этого был вынужден уйти после неудачных выборов 1945 года. Ранее по случаю 70-летия политика информагентство BBC сформировало оперативную группу из восьми человек, которая в случае внезапной смерти Уинстона Черчилля должна была бы оповестить об этом всех. Любопытно, что, хотя уже тогда величайший британец в истории выпивал бутылку армянского коньяка в день и выкуривал 8–10 кубинских сигар, он дожил до 90 лет, пережив всех членов той самой группы.