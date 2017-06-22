Краткий курс истории. Капитуляция Франции перед Гитлером 22 июня 1940 года в Компьенском лесу был подписан акт капитуляции Франции перед Германией в краткосрочной войне, продлившейся менее полутора месяцев. На чтение: 1 минута

22 июня 1940 года в Компьенском лесу был подписан акт капитуляции Франции перед Германией в краткосрочной войне, продлившейся менее полутора месяцев.

1. Капитуляцию принимал лично Гитлер, подписывал её с французской стороны генерал Шарль Хюнтцигер. Чтобы унизить проигравших, церемония специально была устроена там же, в Компьенском лесу и в том же железнодорожном вагоне, в котором 11 ноября 1918 года принимал капитуляцию проигравшей Первую мировую войну Германии французский фельдмаршал Фердинанд Фош.

2. После того, как Гитлер пришёл к власти в Германии, у главных победителей Первой мировой Франции и Великобритании были все возможности для того, чтобы немцы не развязали вновь мировую войну. Но это случилось уже 1 сентября 1939 года в значительной степени из-за попустительства нацистам в рамках так называемой политики «умиротворения», самым ярким проявлением которой стали подписанные в сентябре 1938-го с участием французского премьера Даладье и британского премьера Чемберлена Мюнхенские соглашения, позволившие Гитлеру без войны покорить Чехословакию. Гитлеровцы сполна использовали свои шансы и усилили свою армию настолько, что она смогла наголову разгромить Францию с 10 мая по начало 20-х чисел июня 1940 года.

3. Меньше, чем за год до капитуляции Франции у Парижа и Лондона были все возможности договориться с СССР о совместных усилиях по нейтрализации германской угрозы. Французские и британские политики вместо этого предпочли тактику вялых и неконкретных переговоров с советским руководством, которое было вынуждено в итоге в августе 1939 года подписать договорённости о ненападении с Германией, так и не дождавшись конструктивной позиции западных союзников. Ровно через год после капитуляции французов, 22 июня 1941 года, Гитлер нападёт на СССР.