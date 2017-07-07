Как и почему Трамп прокололся в Польше? Варшавская речь Меньше суток провёл в польской столице президент США, но успел выдать полякам секреты своих исторических познаний о принимающей стране. Что же интересного для нас сказал Трамп 6 июля 2017 года? Он рассказал о том, что сто лет назад Польша остановила Красную армию, которая «намеревалась завоевать европейский континент». Потом, в 1939 году, по словам Трампа, в Польшу вторглись две армии, Германии и Советского Союза: «Тяжело, когда с двух сторон на вас налетают». Нашлось место в речи и Варшавскому восстанию 1944 года, когда «советские вооружённые силы остановились и ждали, смотрели, как нацисты уничтожали все живое и пытались подавить волю к... На чтение: 1 минута

Варшавская речь

Меньше суток провёл в польской столице президент США, но успел выдать полякам секреты своих исторических познаний о принимающей стране. Что же интересного для нас сказал Трамп 6 июля 2017 года? Он рассказал о том, что сто лет назад Польша остановила Красную армию, которая «намеревалась завоевать европейский континент».

Потом, в 1939 году, по словам Трампа, в Польшу вторглись две армии, Германии и Советского Союза: «Тяжело, когда с двух сторон на вас налетают». Нашлось место в речи и Варшавскому восстанию 1944 года, когда «советские вооружённые силы остановились и ждали, смотрели, как нацисты уничтожали все живое и пытались подавить волю к жизни».

На Западе все эти штампованные фразы о том, что все польские беды от коварных русских, озвучивают давно, хотя история Польши особой популярностью там не пользуется. Один из самых известных представителей такого подхода – английский профессор Норман Дэвис.

Кто такой профессор Дэвис?

Вот краткая биографическая справка. Норман Дэвис (р. 8 июня 1939) – британский историк, специалист по истории Восточной Европы, истории Польши. С 1971 года преподавал польскую историю в Лондонском университете. Польше посвящены его книги: «Белый орёл – Красная звезда. Советско-польская война 1919-1920» (1972), «Польша: прошлое и настоящее» (1977), «Божья игрушка» (1981), «Сердце Европы. Краткая история Польши» (1984), «Сердце Европы. Прошлое Польши в ее настоящем» (2001) и др.

Некоторые историки, в частности, Люси Давидович и Абрахам Блумберг, открыто обвиняли Дэвиса в «полонофильстве» – имеется версия, что за такие свои взгляды больше тридцати лет назад его лишили постоянного места работы в престижном Стэнфордском университете в США. Теперь эти его полонофильские стереотипы цитирует американский президент.

Неточно и пристрастно

Далеко не все в США разделяют взгляды Дэвиса на польскую и восточноевропейскую историю. Например, ещё в 2007 году профессор из Гарварда Сьюзан Рубин Сулейман разнесла их в пух и прах на страницах газеты «Нью-Йорк Таймс». Те же самые штампы обнаружились в объёмной книге Дэвиса о второй мировой войне под названием «Нелёгкая победа».

Сулейман сначала честно призналась, что работа британского профессора «слишком объёмна и утомительна, чтобы прочитать ее от корки до корки (что я всё же с чувством долга выполнила)». Из книги, в частности, выяснилось, что «историки долгое время были слишком снисходительны к Сталину, не обращая внимания на то, что он был массовым убийцей, и делая акцент только на преступления Гитлера. Как постоянно повторяет автор, вторжение в Польшу в сентябре 1939 года было делом рук не только нацистов, но и Советов. Они подписали пакт с Германией, поэтому называть захват Польши «войной Гитлера», как делают многие историки, некорректно». Узнали варшавскую речь Трампа?

По справедливому замечанию Сулейман, главным агрессором во Второй мировой войне, без сомнения, был Адольф Гитлер, даже во время двухлетнего действия пакта Молотова-Риббентропа, и именно Германия напала на СССР в июне 1941 года. Как видим, концепция Нормана Дэвиса рушится простыми азбучными истинами.

«Преданные» поляки

Сулейман нашла у источника исторических взглядов Трампа необязательные повторения, способные только раздражать читателя: «Когда я читала пятое или шестое по счету возмущенное упоминание польского восстания 1944 года, когда польская Армия Крайова была «предана» Сталиным и союзниками в своей героической борьбе с нацистами, я лишь пожимала плечами: это одна из одержимых идей Дэвиса, говорила я себе (он автор книги о польском восстании). Другая одержимая его мысль – это Катынский расстрел 1940 года, во время которого 25 тысяч польских офицеров были убиты советскими военными. В каждом разделе об этом упоминается больше десяти раз, обычно для того, чтобы проиллюстрировать любимый тезис автора о том, что Сталин – жуткий диктатор в союзе с Гитлером».

Хромает, по мнению профессора из Гарварда, и сама концепция историка: «Дэвис может потопить события и значение Холокоста в океане несогласованных фактов. Советы были такими же плохими, как нацистская Германия; Холокост – не единственная ужасная вещь, случившаяся с невинными гражданскими».

За прошедшие со времени выступления «Нью-Йорк Таймс» десять лет концепция Дэвиса не изменилась, изменился сам окружающий мир. Вот и Дональд Трамп повторил полякам то, что они и так знают: набор стереотипов от не самого добросовестного западного исследователя.