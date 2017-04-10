Европейские побратимы советских партизан. К Международному дню движения Сопротивления 10 апреля во всём мире традиционно отмечается памятная дата, учреждённая в честь антифашистов, героически боровшихся в разных странах против гитлеровцев и их пособников. ...Движение Сопротивления оказало влияние не только на текущие проблемы Гитлера и его союзников, но и на послевоенную европейскую геополитику. На чтение: 2 минуты

В этот же день в 1938 году: плебисцит в Австрии одобрил аншлюс с гитлеровской Германией

В этот же день в 1944 году: Красная армия освободила Одессу

10 апреля во всём мире традиционно отмечается памятная дата, учреждённая в честь антифашистов, героически боровшихся в разных странах против гитлеровцев и их пособников.

Вторая мировая война закончилась 71 год тому назад. и кое-кому уже кажется, что было это очень давно, глубоко в прошлом веке. А потому те события лучше либо вовсе позабыть, либо переписать историю в угоду сегодняшним текущим потребностям «всех цивилизованных стран», как принято нынче наименовать союзников США. Борцов с гитлеризмом времён той войны проще зачислить в «агенты Москвы» или добавить к ним, наоборот, тех, кто сражался с «тоталитарным сталинским режимом».

Но как бы прошлое ни переписывали, движение Сопротивления оказало влияние не только на текущие проблемы Гитлера и его союзников, но и на послевоенную европейскую геополитику.

Не только де Голль

К сегодняшнему празднику самое прямое отношение имеют в первую очередь советские партизаны – это объективно самый массовый и самый значимый отряд в движении Сопротивления Второй мировой войны. Настолько массовый и значимый, что у нас принято выделять его в самостоятельную сущность, а под Сопротивлением понимать в первую очередь европейских антифашистов.

В рядах Сопротивления с 1939 по 1945 год оказались очень разные люди, представлявшие самые различные политические силы – от монархистов до коммунистов. Франция и Польша, Югославия и Нидерланды, Греция и Албания, Норвегия и Чехословакия – повсюду на оккупированных гитлеровцами и их сателлитами с разной массовостью и результатами возникали антифашистские подпольные группы, партизанские отряды, люди, сотрудничающие с разведкой стран антигитлеровской коалиции.

После 22 июня 1941 года Сопротивление обычно разделяли на коммунистическое и некоммунистическое. След в истории оставили и те, и другие – из мировых политиков самыми известными участниками Сопротивления были, пожалуй, два президента югославский коммунист Иосип Броз Тито и французский генерал Шарль де Голль .

В целом же несколько сотен тысяч человек, решившихся на участие в Сопротивлении в разных странах, делу освобождения Европы от Гитлера поспособствовали серьёзно. Но по понятным причинам о их сколько-нибудь решающем вкладе в Победу говорить не приходится. Исключение составляет только Югославия, где партизаны Тито заставили себя уважать и уже по ходу войны контролировали обширные территории, серьёзно облегчив задачу наступающей Красной армии. К Сопротивлению примыкали и тысячи советских граждан, бежавших из плена и мест принудительных работ. Все эти обстоятельства вызвали к жизни уже в конце пятидесятых годов и мифологию Сопротивления: острые углы типа деяний польской Армии Крайовой сознательно сглаживали, а положительные примеры типа французской эскадрильи «Нормандия–Неман» сознательно преувеличивали.

Сегодня на месте старых мифов – новые: в Польше с 2015 года с приходом к власти партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского уже не просто культ Армии Крайовой, в рядах которой было немало настоящих антифашистов, но т.н. «проклятых солдат», стрелявших в спину наступающим красноармейцам и боровшихся с новой польской властью вполне бандитскими методами. Если заглянуть в англоязычную Википедию, то там в герои Сопротивления вместе с реальными врагами нацистов и нашими пионерами-героями записан и железобетонный гитлеровский прислужник Роман Шухевич, лидер печально известной УПА.

Твёрдая рука Вилли Брандта

В мировую геополитику бывшие участники Сопротивления внесли посильный вклад, на который сегодня не всегда обращают должного внимания.

Де Голль и его соратники в 1960-х годах на время вывели Францию из военной организации НАТО, нанеся альянсу мощный удар изнутри. Не меньшее значение для послевоенной стабилизации имели жёсткие решения западногерманского социал-демократа Вилли Брандта, который в бытность свою федеральным канцлером в 1970 году решился урегулировать отношения ФРГ с СССР, ПНР, ЧССР и ГДР и официально признать послевоенные границы в Восточной Европе, прочерченные в своё время лично товарищем Сталиным . Брандт, настоящее имя которого Герберт Фрам, вёл в качестве левого социалиста нелегальную работу в Германии ещё в 1936 году с норвежским паспортом. Такому политику-антифашисту было проще похоронить мечты миллионов соотечественников, выселенных после войны с новых польских и чехословацких территорий, ранее населённых немцами.

Договоры Брандта затем очень пригодились при распаде соцлагеря в начале 1990-х: германский канцлер Гельмут Коль жёстко принудил своих польских партнёров признать взамен за подтверждение соглашений 1970-го восточные границы с новыми государствами – Литвой, Беларусью и Украиной. Отныне интересующимся политикам в Варшаве остаётся только облизываться на Вильно и Львов, бывшие в границах межвоенной Польши, а инициативные жители находившегося в тех же пределах города Луцка могут без особых последствий обстреливать местное польское консульство из гранатомёта.

Как Зозуля куковал

О том, что далеко не все европейцы позабыли идеалы Сопротивления, в 2017 году на собственном горьком опыте убедился политически озабоченный украинский футболист Роман Зозуля. Переехав играть в Испанию, он не сумел закрепиться в клубе «Бетис» из Севильи и был отдан в аренду в мадридский «Райо Вальекано». Местные болельщики издавна известны левыми взглядами и неприязнью ещё к режиму давно покойного генерала Франко. Выяснив подробности биографии Зозули и, в частности, помощь футболиста воюющим на Донбассе силовикам, они потребовали немедленно изгнать пришельца с трезубцем на майке: «Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать её».

Аренду в итоге отменили, скандал потряс весь футбольный мир настолько, что даже скромные шведские клубы, в которые агент пытался пристроить Зозулю, отказали точно по тем же соображениям – из-за антифашистских взглядов фанатов. Теперь узник кожаного мяча вынужден провести полгода, не играя нигде, а улюлюканье европейских болельщиков ему теперь точно обеспечено до конца карьеры.

А в греческой политике по сей день заметен один из самых ярких символов Сопротивления Манолис Глезос, которому в сентябре 2107-го исполнится 95 лет. 18-летний уроженец острова Наксос вместе с другом Апостолосом Сантосом в ночь на 31 мая 1941 года пробрался на Акрополь и содрал оттуда провисевший чуть более месяца нацистский флаг. Глезос за свою жизнь четырежды приговаривался к смертной казни, но своим убеждениям не изменил.

***

Пока такие взгляды и такие люди в Европе востребованы и популярны, день 10 апреля имеет шанс ещё долго оставаться значимой памятной датой. Сопротивление нацизму и спустя семь десятилетий по-прежнему яркая и сугубо положительная страница истории ХХ века.