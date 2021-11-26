БЕЛАЯ РОЗА

Немецкая антифашисткая группа.

В состав группы входили студенты медицинского факультета Мюнхенского университета Ганс Шолль, Вилли Граф, Кристоф Пробст, Александр Шморель (выходец из России), сестра Ганса Софи, профессор философии Курт Хубер и некоторые другие.

В июне-июле 1942 группа начала выпускать и рассылать по почте антинацистские, христиански мотивированные листовки, обращенные к представителям немецкой интеллигенции. 1 августа 1942 Шолль, Граф и Шморель в составе медицинской студенческой роты прибыли в район дислокации 252-й дивизии 9-й немецкой армии в район Гжатска.

В ноябре 1942 вернувшись с фронта, группа продолжила антифашистскую деятельность. К. Пробст, переведенный в Инсбрук, установил контакт с единомышленниками в Австрии, после чего листовки стали распространяться не только в немецких, но и австрийских землях. Расширился и круг адресатов, ими стали «все немцы».

18 февраля 1943, во время распространения листовки, посвященной поражению немецких войск под Сталинградом, Г. и С. Шолль были арестованы и приговорены к смертной казни. Всего по делу «Б. Р.» были арестованы около 30 человек, 6 — казнены.

Автор статьи: И. А. Кукушкина.

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