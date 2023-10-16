СПО | Всеобщая история

В поисках равновесия. Великобритания и «балканский лабиринт», 1903–1914 гг.

Агансон О.

На рубеже XIX-XX вв. Балканы превратились в "лабиринт" мировой политики, в котором происходило неминуемое столкновение интересов великих держав, стремившихся заполнить его своим влиянием. Не стала исключением и Великобритания — мировая держава, глобальное лидерство которой начало размываться к началу XX в. Поиски утраченного равновесия, т.е. состояния системы, которое обеспечило бы ей комфортную мирополитическую среду, обусловливали внимание Англии к тем трансформациям, которые разворачивались в Юго-Восточной Европе. Изучение балканской политики Великобритании позволяет нам выйти на ряд проблем, важных для понимания истоков Первой мировой войны: международное измерение эрозии многонациональных Османской империи и Австро-Венгрии; превращение малых стран региона из объектов в субъекты международных отношений; модели взаимодействия великих держав в процессе переформатирования регионального порядка на Балканах. Особое внимание будет уделено механизмам и методам проведения британской политики в регионе. Монография написана на основе широкого круга разнообразных источников, часть из которых впервые вводится в научный оборот.