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Боснийский кризис 1908-1909 гг. — пролог первой мировой войны

Виноградов К.

Книга К. Б. Виноградова посвящена одному из острых кризисов в мировой политике начала ХХ века. В октябре 1908 г. Австро-Венгрия аннексировала славянские земли — Боснию и Герцеговину. В международных отношениях возник кризис, который едва не привел к войне мировых масштабов. Автор анализирует его причины и показывает, что конфликт на Балканах вызвал значительный рост напряженности в Европе и определил расстановку сил на международной арене накануне первой мировой войны. Монография основана на неопубликованных материалах Архива внешней политики России и сборниках документов, изданных в Австрии, Франции, Германии, Англии.