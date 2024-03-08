САРАФИС СТЕФАНОС

Сарáфис ( греч. Σαράφης), Стефанос (26.10.1890, Трикала — 31.05.1957, Афины) — военный и политический деятель Греции левоцентристской ориентации. Участник Балканских вой­н 1912 – 1913 и Первой мировой вой­ны 1914 – 1918 . В межвоенный период активный сторонник Э. Венизелоса , военный атташе во Франции (1930–1933). После прихода к власти монархической Народной партии был отозван, участвовал в антимонархическом движении военных. Неоднократно подвергался арестам и ссылке как организатор и член созданной им в 1942 группы Сопротивления «организация 3А» (от греческого — Борьба-Восстановление-Независимость), в феврале 1943 сблизился с правоцентристской организацией Сопротивления Национальный греческий демократический союз (ЭДЭС) и левоцентристской Национальное и социальное освобождение (ЭККА). В 1943 был взят в плен силами Греческой народно-освободительной армии (ЭЛАС) под руководством Коммунистической партии Греции , перешел на ее сторону, возглавил ЭЛАС (стал командующим и начальником штаба). Являлся одним из руководителей Греческого национально-освободительного фронта (ЭАМ), подписал ряд соглашений с королевским правительством. После окончания Второй мировой вой­ны вновь подвергался преследованиям, впоследствии один из руководителей Единой демократической левой, депутат греческого парламента в 1950-е. Погиб в результате дорожно-транспортного происшествия при подозрительных обстоятельствах. В современной Греции считается одним из видных политических и военных деятелей периода Второй мировой вой­ны.

Соч. : Ο ΕΛΑΣ. Αθήναι, χ. χ.; Greek Resistance Army. London, 1951; Μετά την Βάρκιζα. Αθήναι, 1979; Ιστορικές Αναμνήσεις. Αθήναι, 1980.

Лит .: Кирьякидис Г. Д. Греция во второй мировой вой­не 1939–1945 гг. М., 1967; Улунян Ар. А. Стратегия и тактика Национально-освободительного фронта Греции (ЭАМ), 1941–1944 гг. М., 1991; Его же. Коммунистическая партия Греции. Актуальные вопросы идеологии, политики и внутренней истории. КПГ в Национальном Сопротивлении, Гражданской и «холодной» вой­нах, 1941–1956 гг. М., 1994; Woodhouse Ch. M. The Struggle for Greece, 1941–1949. London–New York, 2002; Gerolymatos A. The British and the Greek Resistance, 1936–1944. Spies, Saboteurs, and Partisans. New York, 2018. Ар. А. Улунян.