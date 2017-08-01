Первая Мировая. Кто и как к ней готовился Страны, которые уже разделили мир, воспринимают мир как разделённый несправедливо. Некоторые из них. Франция считает, что всё поделено справедливо. Британская империя, в которой никогда не заходит солнце и живёт треть населения Земли, тоже считает, что в принципе захватила сколько надо. Но Германия с Австрией считают, что они опоздали к разделу.

1 августа 1914 года началась Первая мировая война

«Страны, которые уже разделили мир, воспринимают мир как разделённый несправедливо. Некоторые из них. Франция считает, что всё поделено справедливо. Британская империя, в которой никогда не заходит солнце и живёт треть населения Земли, тоже считает, что в принципе захватила сколько надо. Но Германия с Австрией считают, что они опоздали к разделу. Кроме того, они стали втягивать в свою сферу влияния Турцию: стали строить Багдадскую железную дорогу, брать под контроль всю турецкую торговлю, что опять же расстроило Российскую империю. Российская империя считает своей будущей добычей Константинополь, к этому времени уже 150 лет как», говорит историк Борис Юлин.

Подготовка к Первой мировой войне велась многими европейскими державами задолго до её начала. Страны активно развивали вооружённые силы, разрабатывали военные планы, укрепляли военно-промышленный потенциал и формировали стратегические альянсы.

Германия

Германия стремилась к переделу мира и расширению своих колониальных владений. Она раньше противников завершила программу перевооружения армии: к 1914 году значительно превзошла Россию и Францию по количеству артиллерийских орудий. Также Германия активно развивала военно-морской флот, стремясь конкурировать с Великобританией.

Ключевым элементом подготовки стал «план Шлиффена» , разработанный начальником генштаба Альфредом Шлиффеном. План предусматривал молниеносную войну: быстрый разгром Франции наступлением через Бельгию с целью обхода основных французских сил, прежде чем Россия мобилизует свою армию. После этого предполагалось перебросить войска против России. Позже новый начальник генштаба, Мольтке-младший, немного изменил план: на Восточном фронте против России предполагалось оставить больше войск.

Австро-Венгрия

Австро-Венгрия стремилась установить контроль над средним и нижним Дунаем, обеспечить судоходство до Чёрного моря, контролировать дороги, ведущие из Средней Европы к Эгейскому морю, а также проливы Босфор и Дарданеллы. Страна старалась не допустить возникновения на Балканах нового единого славянского государства и противодействовала России, которая выступала защитником славян на Балканах.

Великобритания

Великобритания вела активные военно-морские приготовления на случай агрессивных действий со стороны Германии. Из-за потенциальной немецкой угрозы она отказалась от политики «блестящей изоляции» и перешла к созданию антигерманского блока государств. Между Великобританией и Германией шла гонка военно-морских вооружений: к 1914 году у Британии было 38 дредноутов и линейных крейсеров против 24 у Германии.

Франция

Франция стремилась взять реванш за поражение в франко-прусской войне 1870 года, вернуть Эльзас и Лотарингию, а также получить богатые каменным углём Саар и другие области Германии по левому берегу Рейна. Страна вела подготовку к войне, хотя французская разведка, узнав о «плане Шлиффена», сочла его дезинформацией.

Российская империя

В 1907–1913 годах в России провели ряд военных реформ: возросла численность армии, увеличился срок службы, улучшилась система боевой подготовки. Отменены сословные ограничения при приёме в офицерские училища. Военные расходы увеличились в 3,7 раза, составив 40% бюджета страны. Началось строительство подводных лодок, модернизировались вооружения сухопутных войск.

В 1914–1917 годах планировалось увеличить и модернизировать артиллерию, усилить инженерные войска, создать военную авиацию и автомобильный транспорт. Однако к 1914 году эта программа только начала выполняться.

Другие страны

Италия вступила в Тройственный союз в 1882 году из-за обострения колониального противостояния с Францией. В 1915 году она перешла на сторону Антанты.

Османская империя присоединилась к Тройственному союзу в октябре 1914 года.

Болгария вступила в войну 14 октября 1915 года на стороне Тройственного союза, объявив войну Сербии. Она стремилась утвердиться на Балканах в качестве лидера славянских народов полуострова в противовес Сербии и вернуть территории, потерянные в ходе Второй Балканской войны.

Сербия встала на сторону Антанты после нападения Австро-Венгрии 28 июля 1914 года. Она стремилась утвердиться на Балканах в качестве лидера славянских народов полуострова.

Вывод

Не смотря на то, что подготовка к войне началась задолго до её старта, и каждый из будущих участников наращивал свой военный потенциал и формировал стратегические альянсы, главный просчет всей подготовки можно свести к одной, важнейшей мысли:

Большинство государств рассчитывали на «молниеносную войну», которая завершится за три-четыре месяца, максимум полгода. Однако эти ожидания не оправдались, и конфликт затянулся на несколько лет.