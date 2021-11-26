ИТАЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1912
ИТАЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1912 года - соглашение о разграничении сфер влияния в Северной Африке.
Заключено 28 октября в Париже в форме обмена нотами между премьер-министр Франции Р. Пуанкаре и послом Италии Т. Титтони. До заключения соглашения Турция по Лозаннскому мирному договору 1912 года передала Италии Ливию (Триполитанию и Киренаику). Итальянское правительство, воспользовавшись объявлением Францией протектората над Марокко (1912 год), добивалось от неё признания прав Италии на Ливию.
По итало-французскому соглашению стороны подтвердили обоюдное намерение не препятствовать друг другу во всех предпринимаемых действиях (Франции - в Марокко, Италии - в Ливии) и согласились взаимно обеспечить друг другу на этих территориях режим наиболее благоприятствуемых наций.
4 мая 1913 года к соглашению присоединилась Испания.
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